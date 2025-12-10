"No existe ninguna alianza": Carlos Umaña reacciona al mensaje de Mel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

El doctor Carlos Umaña, candidato a diputado por el Partido Liberal, reaccionó este miércoles al mensaje emitido en redes sociales por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien afirmó que la candidata de Libre, Rixi Moncada, habría perdido las elecciones generales. Carlos Umaña es el candidato a diputado más votado del departamento de Cortés, actualmente cuenta con más 150 mil votos electorales. “El presidente Zelaya ha escrito en su cuenta de X un mensaje donde reconoce por primera vez la derrota del Partido Libertad y Refundación y que, según las actas que tiene en su poder, Salvador Nasralla es el ganador de las elecciones”, expresó Umaña en un video difundido en redes sociales.

Sin embargo, el candidato señaló que el Partido Liberal mantiene su postura de respetar los procedimientos institucionales previstos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Lo que estamos llegando a la conclusión es que se debe de respetar la institucionalidad: terminar las actas de la contingencia 1, luego pasar al escrutinio especial para la revisión de más de 2.700 actas de la Junta Receptora de Votos y posteriormente las mesas que han sido impugnadas. Ahí es donde el CNE, que es el órgano responsable, deberá declarar un ganador”, afirmó.

Umaña insistió en que la organización política no ha establecido ningún pacto con el Partido Libertad y Refundación (Libre).



El escrutinio especial ya viene y enfatizo que no tenemos alianzas.



Sabemos que @SalvaPresidente será confirmado como próximo Presidente Constitucional. pic.twitter.com/yHSYLDGuVW — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) December 10, 2025

“Siempre estamos pidiendo prudencia. No existe ninguna alianza del Partido Liberal con el Partido Libre. Estamos confiando en la institucionalidad del Partido Liberal, que está listo con más de 400 personas para participar en el escrutinio especial que viene en estos momentos”, agregó.

El dirigente liberal aseguró que el proceso deberá continuar conforme a la ley: “No estamos en alianza; vamos a respetar la institucionalidad y el Partido Liberal demostrará ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Congreso Nacional que ha ganado las elecciones”.



Las declaraciones de Manuel Zelaya

En su mensaje previo, Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre, afirmó la existencia de un supuesto “terrorismo electoral” que, según dijo, habría alterado los resultados de las elecciones del 30 de noviembre. Zelaya responsabilizó al presidente estadounidense Donald Trump, alegando que el indulto concedido al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y su presunta injerencia durante el período de silencio electoral influyeron de manera indebida en el proceso.