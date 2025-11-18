Carlos Umaña: "Honduras vive un momento crítico que exige vigilancia"

El diputado y candidato por el Partido Liberal, Carlos Umaña, será el invitado en la próxima edición de Hablemos de Política, el espacio de entrevistas transmitido por La Prensa, El Heraldo y GoTV.
El doctor Umaña hablará de su trayectoria profesional en medicina, su liderazgo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y su paso por la gestión hospitalaria, aspectos que, afirma, fundamentan su vocación pública.
Durante la conversación, el legislador comentará sobre sus iniciativas de ley, especialmente relacionadas con salud y transparencia, de las que la mayoría fueron engavetadas deliberadamente para mantener prácticas de opacidad y compras directas.
El canditato liberal advierte que estas decisiones tienen consecuencias más amplias sobre la institucionalidad del país, pues afectan la independencia de los poderes del Estado, la transparencia pública y la confianza ciudadana de cara a las próximas elecciones del 30 de noviembre.
Además, denuncia un sistema de granjerías, privilegios, fondos sin control y mecanismos de blindaje político que afirma perpetúan la corrupción dentro del Parlamento. En ese contexto, Umaña insiste en que Honduras enfrenta un momento crítico que exige vigilancia ciudadana y participación masiva.
Como candidato, Umaña combina la denuncia con propuestas concretas, plantea reformar la Ley Orgánica del Congreso, eliminar granjerías y mecanismos de reelección automática, y vincular los beneficios parlamentarios al cumplimiento real del trabajo legislativo.
Umaña señala que la confianza política se fracturó cuando la conducción del Congreso priorizó la continuidad del poder por encima de las reformas estructurales. El resultado, sostiene el legislador, fue un Parlamento más opaco y propenso a prácticas que privilegian intereses particulares sobre el bien público.
Su intervención articula la crítica pública con un llamado a que Cortés, su departamento reciba la atención que, afirma, le ha sido históricamente negada.
La entrevista completa, realizada por la periodista Ana Reyes Mendoza, será transmitida por Grupo OPSA en el programa Hablemos de Política que se transmitirá este martes 18 de noviembre a las 6:00 p. m. por las plataformas digitales de La Prensa, El Heraldo y por la señal de GoTV.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.