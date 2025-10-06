“No hay sistema”: pacientes denuncian caos en el IHSS de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Este lunes 6 de octubre, tras el retorno de la Semana Morazánica , la situación persistía. Desde horas tempranas, los pasillos y las afueras del IHSS en San Pedro Sula se encontraban colapsados por la gran cantidad de pacientes que esperaban atención.

La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúa afectando a miles de derechohabientes, quienes desde el 29 de septiembre denuncian la falta de citas con especialistas debido a la escasez de personal médico y fallas en el sistema informático.

Los derechohabientes reportaron que el sistema seguía sin funcionar, impidiendo programar citas y retirar medicamentos.



“Vine la semana pasada y nos dijeron lo mismo. Solo tengo este día libre, no tengo dinero, estoy esperando que la situación se arregle”, expresó un paciente que aguardaba en las afueras del centro asistencial.

La misma problemática se repitió en el Hospital de Especialidades del IHSS, ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela, donde decenas de afiliados acudieron esperanzados en recibir atención médica. Sin embargo, se toparon con la misma respuesta: “no hay sistema”.

Esa situación ha paralizado el servicio de citas, la entrega de medicamentos y los resultados de laboratorio.



“Después del feriado persisten los mismos problemas en el IHSS: no hay sistema, no hay citas y hay muy pocos medicamentos. Ahora esta es la costumbre en el IHSS”, lamentó otro derechohabiente que llegó desde temprano al hospital capitalino.

En la Clínica Periférica de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, también se registraron filas de pacientes molestos, quienes denunciaron que las fallas no son nuevas y que las autoridades del Seguro Social no han resuelto el problema desde hace años.

El IHSS no ha emitido una comunicación oficial sobre las causas del fallo ni sobre las medidas que se implementarán para normalizar los servicios.