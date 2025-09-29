Pacientes del IHSS afectados por fallas y falta de especialistas

Tegucigalpa, Honduras

La situación se agravó cuando pacientes reportaron fallas en el sistema, lo que impidió programar citas y retirar medicamentos.

La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sigue perjudicando a los derechohabientes, quienes ayer lunes denunciaron la falta de citas con especialistas por la escasez de personal médico.

En el Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja de la capitañ, decenas de afiliados hicieron largas filas para agendar consultas y obtener fármacos. Sin embargo, muchos no lograron ser atendidos debido a que la falla informática persistió.

Desde horas de la madrugada, los derechohabientes se aglomeraron en las instalaciones del IHSS con la esperanza de conseguir una cita, pero la respuesta fue que “no había sistema”.

"Esto es fatal. Desde el viernes estuve cuatro horas, hoy (lunes) otra vez madrugué y la misma situación. Ni la esperanza de conseguir un cupo porque no hay sistema", relató a los medios de comunicación Delia Herrera.

Otro afiliado contó que desde el jueves pasado busca una cita en ginecología para su esposa: “Llegamos el viernes a nada y hoy lunes la misma situación. Y lo peor es que dicen que ya mañana gozarán del feriado Morazánico. Imagínese, uno con gran sacrificio viaja y solo nos queda el gasto”, lamentó.

Henry Andino, director del Hospital de Especialidades del IHSS, aseguró que la falla en el sistema informático que programa las citas y controla la farmacia se debió a un problema eléctrico que dañó los servidores y dejó de funcionar por al menos 50 minutos.

Andino reconoció la falta de personal médico en distintas áreas del IHSS; no obstante, anunció que antes de finalizar el año se espera la contratación de al menos 27 especialistas.