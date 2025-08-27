Citas en el IHSS están saliendo para 2026

Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) están sintiendo los efectos de la renuncia de los médicos subespecialistas, ya que las citas las están dando para varios meses, incluso hasta para 2026.
Aunque la falta de citas ha sido un asunto de nunca acabar en el Seguro Social, con la renuncia de al menos 12 subespecialistas la situación se ha ido agudizando.
Patricia Castillo llegó esta semana al Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja, en busca de una cita con el endocrinólogo, pero se llevó la sorpresa de que no hay citas para lo que resta de este año.
La joven, quien viajó desde Morocelí, El Paraíso, en busca de su cita, obtuvo como respuesta un “no hay citas para este año, solo para el próximo”, por lo que prefirió no tomarla y buscar atención en otro hospital.