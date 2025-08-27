Citas en el IHSS están saliendo para 2026

Tegucigalpa

Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) están sintiendo los efectos de la renuncia de los médicos subespecialistas, ya que las citas las están dando para varios meses, incluso hasta para 2026.

Aunque la falta de citas ha sido un asunto de nunca acabar en el Seguro Social, con la renuncia de al menos 12 subespecialistas la situación se ha ido agudizando.