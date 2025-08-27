Honduras recibe a más de 21,000 migrantes que buscan llegar a Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.

Unos 18.291 migrantes, en su mayoría venezolanos, que intentaban llegar a Estados Unidos regresaron a Suramérica entre enero y julio de 2025, periodo en el que 21.617 personas, principalmente cubanas, ingresaron a Honduras con la esperanza de alcanzar el "sueño americano", informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Del total de migrantes que debieron continuar su camino hacia el sur, el 96 % eran de Venezuela y el 4 % de Colombia, según un informe publicado en Tegucigalpa por la OIM.

El documento detalla que 196 extranjeros en ruta hacia Surámerica ingresaron a Honduras en enero, 4.641 en febrero; 1.225 en marzo; 3.670 en abril; 4.395 en mayo; 2.528 en junio y 1.636 en julio.

El jefe de la Unidad de Soporte a Programas de la OIM, Ismael Cruceta, señaló a EFE que este flujo migratorio inverso se debe, en parte, a las medidas implementadas por otros países para abordar la crisis migratoria.

La mayoría de los migrantes que atraviesan Honduras indican que sus principales necesidades son alimentación, higiene y acceso a lugares seguros donde descansar, precisó Cruceta.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En menor medida, solicitan orientación jurídica, y esto lo hacen especialmente quienes han perdido documentos de viaje y requieren recuperarlos para continuar su trayecto.

"Es fundamental continuar trabajando desde la cooperación internacional, el gobierno y la sociedad civil para garantizar asistencia humanitaria a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, porque los derechos humanos son universales y todos tienen derecho a condiciones básicas y dignas en su vida cotidiana”, subrayó el representante de la OIM.