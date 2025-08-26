  1. Inicio
Crece en Honduras el uso de Ozempic pese a riesgos de ceguera

La demanda del fármaco Ozempic, esencial en el tratamiento de la diabetes tipo 2, se ha disparado en 2025 en Honduras debido a que más personas lo utilizan para bajar peso bajo el riesgo de quedar ciegos.

Ozempic es un medicamento inyectable para la diabetes tipo 2 que ayuda a controlar el azúcar en sangre y a perder peso. Lo fabrica la farmacéutica danesa Novo Nordisk y es vendida en todo el mundo. En Honduras, cientos de personas lo utilizan para bajar de peso.

Foto : La Prensa
San Pedro Sula

La demanda de Ozempic, vital en el tratamiento de la diabetes tipo 2, se ha disparado en lo que va de 2025, impulsada por un creciente número de personas con obesidad que lo consumen como un atajo para perder peso, sin pensar en los riesgos de quedar ciegos o enfrentar complicaciones graves de salud.

El panorama mantiene en alerta a médicos y especialistas en nutrición, pues este fármaco, indicado para pacientes diabéticos, regula los niveles de azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2, incrementa la sensibilidad a la insulina y reduce la producción de glucosa en el hígado, y no es para uso de personas que deseen perder peso de manera segura.

Sin embargo, la promoción constante en redes sociales, por medio de las cuales muchas personas aseguran haber reducido tallas de manera rápida gracias a Ozempic, ha llevado a miles de hondureños a comprarlo con el único propósito de perder libras en tiempo récord y mostrar una imagen estética durante el próximo feriado morazánico.

El doctor Jesús Orlando Molina, fundador de la Asociación Nacional del Diabético de Honduras (Anadih), advierte que “la gente está abusando del medicamento para bajar de peso, sobre todo la juventud, pero está diseñado exclusivamente para pacientes con sobrepeso que además son diabéticos”.

El consumo sin prescripción médica genera un doble problema: quienes lo usan de forma indebida se exponen a complicaciones serias por los efectos adversos, y al mismo tiempo elevan la demanda del producto. De esta manera, dificultan el acceso a quienes verdaderamente lo requieren.

“Ya ocurrió en el pasado que, por el mal uso, el producto escaseó en el mercado. Ozempic está destinado a personas con diabetes tipo 2, no a cualquier diabético. Mi consejo a los jóvenes es que no recurran a este medicamento, porque existen alternativas más seguras para bajar de peso, como la dieta y el ejercicio bajo supervisión de un nutricionista”, subraya Molina.

Pacientes diabéticos explicaro que que el precio del fármaco ha aumentado debido a la alta demanda. Mientras en 2023 lo adquirían a menos de L4,300, ahora deben pagar más de L5,000 por el OzempicDualDose, una carga económica difícil de sostener para muchos.

La demanda de Ozempic experimenta también un aumento por el crecimiento de la diabetes en Honduras. Entre 2000 y 2024, la población adulta (entre 20 y 79 años) con esta enfermedad aumentó 107.5%: pasó de 125 mil a más de 259 mil personas. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), para 2050 esa cifra podría superar el medio millón.

Los médicos hondureños lamentan que personas con sobrepeso recurran a este medicamento pese a las advertencias hechas por rganismos internacionales, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

EMA anunció recientemente, tras revisar estudios clínicos, que ciertos fármacos para tratar diabetes y obesidad (entre ellos Ozempic, Rybelsus y Wegovy) pueden provocar Neuropatía Óptica Isquémica Anterior No Arterítica (Naion), una rara afección ocular capaz de causar pérdida súbita de visión parcial o total por daño en el nervio óptico debido a la falta de irrigación sanguínea.

El uso de Ozempic en Honduras es parte de un amplio debate cotidiano en redes sociales y en plataformas de foros, como Reddit, donde algunos pacientes diabéticos con sobrepeso destacan la efectividad para bajar peso con supervisión médica y con exámenes previos (como ultrasonidos, análisis de sangre y evaluaciones físicas) y algunos aseguran que compran el medicamento "sin receta médica".

Andrea Maradiaga Arguijo, médico nutrióloga y nutricionista, dice que “en algunos casos bien seleccionados, el fármaco puede ser eficaz para el tratamiento en adultos con obesidad que también presentan al menos un trastorno relacionado, como hipertensión o diabetes tipo 2 y que pone en riesgo su salud” pero agrega que “es crucial la supervisión por un profesional de la salud que pueda evaluar los riesgos y beneficios individuales.

En entrevista con La Prensa dijo que “aunque los pacientes que usan Ozempic pueden lograr una reducción significativa de peso, algunos estudios han confirmado que después de suspender el uso de este, el peso tiende a recuperarse significativamente después de algunas semanas".

“Como médico y profesional de la nutrición, consideró que la principal forma para mejorar la condición de salud y composición corporal, incluido el peso del paciente, es a través de una alimentación equilibrada acompañada de una actividad física para que sea permanente y no directamente enfocándose en el uso de fármacos como el Ozempic (...). Los resultados en los pacientes que no usan fármacos y sólo realizan cambios en sus hábitos alimenticios se ven desde el primer mes de inicio y, al apegarse a un plan de alimentación equilibrado, logran sus objetivos sin ponerse en riesgo por los efectos secundarios de fármacos”, dice la especialista con consultorio en Hospital del Valle de San Pedro Sula.

Maradiaga Arguijo agrega que Ozempic puede tener efectos secundarios, como “alteraciones gastrointestinales: náuseas, diarrea, dolor de cabeza y malestar estomacal; efecto rebote: estudios han confirmado que después de suspender el uso de medicamentos como Ozempic, el peso tiende a recuperarse significativamente después de algunas semanas; pérdida de masa muscular: investigaciones en ratones sugieren que el uso de Ozempic para la pérdida de peso puede reducir la fuerza muscular y por ello la masa muscular Al no seguir un plan de alimentación adecuado".

Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, es desarrollado por Novo Nordisk, una farmacéutica de origen danés especializada en tratamientos para la diabetes y enfermedades crónicas. El año pasado, la compañía alcanzó ventas globales superiores a 42,108 millones de dólares, un incremento mayor al 25% respecto a 2023, según su informe anual.

