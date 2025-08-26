Crece en Honduras el uso de Ozempic pese a riesgos de ceguera

San Pedro Sula

La demanda de Ozempic, vital en el tratamiento de la diabetes tipo 2, se ha disparado en lo que va de 2025, impulsada por un creciente número de personas con obesidad que lo consumen como un atajo para perder peso, sin pensar en los riesgos de quedar ciegos o enfrentar complicaciones graves de salud. El panorama mantiene en alerta a médicos y especialistas en nutrición, pues este fármaco, indicado para pacientes diabéticos, regula los niveles de azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2, incrementa la sensibilidad a la insulina y reduce la producción de glucosa en el hígado, y no es para uso de personas que deseen perder peso de manera segura. Sin embargo, la promoción constante en redes sociales, por medio de las cuales muchas personas aseguran haber reducido tallas de manera rápida gracias a Ozempic, ha llevado a miles de hondureños a comprarlo con el único propósito de perder libras en tiempo récord y mostrar una imagen estética durante el próximo feriado morazánico.

El doctor Jesús Orlando Molina, fundador de la Asociación Nacional del Diabético de Honduras (Anadih), advierte que "la gente está abusando del medicamento para bajar de peso, sobre todo la juventud, pero está diseñado exclusivamente para pacientes con sobrepeso que además son diabéticos". El consumo sin prescripción médica genera un doble problema: quienes lo usan de forma indebida se exponen a complicaciones serias por los efectos adversos, y al mismo tiempo elevan la demanda del producto. De esta manera, dificultan el acceso a quienes verdaderamente lo requieren. "Ya ocurrió en el pasado que, por el mal uso, el producto escaseó en el mercado. Ozempic está destinado a personas con diabetes tipo 2, no a cualquier diabético. Mi consejo a los jóvenes es que no recurran a este medicamento, porque existen alternativas más seguras para bajar de peso, como la dieta y el ejercicio bajo supervisión de un nutricionista", subraya Molina. Pacientes diabéticos explicaro que que el precio del fármaco ha aumentado debido a la alta demanda. Mientras en 2023 lo adquirían a menos de L4,300, ahora deben pagar más de L5,000 por el OzempicDualDose, una carga económica difícil de sostener para muchos. La demanda de Ozempic experimenta también un aumento por el crecimiento de la diabetes en Honduras. Entre 2000 y 2024, la población adulta (entre 20 y 79 años) con esta enfermedad aumentó 107.5%: pasó de 125 mil a más de 259 mil personas. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), para 2050 esa cifra podría superar el medio millón.