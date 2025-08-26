Crece en Honduras el uso de Ozempic pese a riesgos de ceguera

Los médicos hondureños lamentan que personas con sobrepeso recurran a este medicamento pese a las advertencias hechas por rganismos internacionales, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).<a rel="nofollow" href="https://www.ema.europa.eu/en/news/prac-concludes-eye-condition-naion-very-rare-side-effect-semaglutide-medicines-ozempic-rybelsus-wegovy">EMA anunció recientemente, tras revisar estudios clínicos, que ciertos fármacos para tratar diabetes y obesidad (entre ellos Ozempic, Rybelsus y Wegovy) pueden provocar Neuropatía Óptica Isquémica Anterior No Arterítica (Naion),</a> una rara afección ocular capaz de causar pérdida súbita de visión parcial o total por daño en el nervio óptico debido a la falta de irrigación sanguínea.El uso de Ozempic en Honduras es parte de un amplio debate cotidiano en redes sociales y en plataformas de foros, como Reddit, donde algunos pacientes diabéticos con sobrepeso destacan la efectividad para bajar peso con supervisión médica y con exámenes previos (como ultrasonidos, análisis de sangre y evaluaciones físicas) y algunos aseguran que compran el medicamento "sin receta médica".Andrea Maradiaga Arguijo, médico nutrióloga y nutricionista, dice que “en algunos casos bien seleccionados, el fármaco puede ser eficaz para el tratamiento en adultos con obesidad que también presentan al menos un trastorno relacionado, como hipertensión o diabetes tipo 2 y que pone en riesgo su salud” pero agrega que “es crucial la supervisión por un profesional de la salud que pueda evaluar los riesgos y beneficios individuales.En entrevista con <a rel="noopener noreferrer" href="http://www.laprensa.hn" target="_blank">La Prensa</a> dijo que “aunque los pacientes que usan Ozempic pueden lograr una reducción significativa de peso, algunos estudios han confirmado que después de suspender el uso de este, el peso tiende a recuperarse significativamente después de algunas semanas".“Como médico y profesional de la nutrición, consideró que la principal forma para mejorar la condición de salud y composición corporal, incluido el peso del paciente, es a través de una alimentación equilibrada acompañada de una actividad física para que sea permanente y no directamente enfocándose en el uso de fármacos como el Ozempic (...). Los resultados en los pacientes que no usan fármacos y sólo realizan cambios en sus hábitos alimenticios se ven desde el primer mes de inicio y, al apegarse a un plan de alimentación equilibrado, logran sus objetivos sin ponerse en riesgo por los efectos secundarios de fármacos”, dice la especialista con consultorio en Hospital del Valle de San Pedro Sula.Maradiaga Arguijo agrega que Ozempic puede tener efectos secundarios, como “alteraciones gastrointestinales: náuseas, diarrea, dolor de cabeza y malestar estomacal; efecto rebote: estudios han confirmado que después de suspender el uso de medicamentos como Ozempic, el peso tiende a recuperarse significativamente después de algunas semanas; pérdida de masa muscular: investigaciones en ratones sugieren que el uso de Ozempic para la pérdida de peso puede reducir la fuerza muscular y por ello la masa muscular Al no seguir un plan de alimentación adecuado".Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, es desarrollado por Novo Nordisk, una farmacéutica de origen danés especializada en tratamientos para la diabetes y enfermedades crónicas. El año pasado, la compañía alcanzó ventas globales superiores a 42,108 millones de dólares, un incremento mayor al 25% respecto a 2023, <a rel="nofollow" href="https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/investors/irmaterial/annual_report/2025/novo-nordisk-annual-report-2024.pdf">según su informe anual</a>.