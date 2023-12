Medicamento para diabetes lo usan para bajar de peso

Al usar este medicamento con otros fines se corre el riesgo de sufrir desde náuseas, deshidratación y fatiga hasta malestar general, diarrea y estreñimiento severo, dijo a The New York Times , Andrew Krafton, profesor asociado en la división de metabolismo, endocrinología y diabetes del centro médico de la Universidad de Michigan.En casos poco frecuentes, señaló, aumenta la probabilidad de pancreatitis y piedras en la vesícula.”Puede ser tan grave que la gente va a urgencias”, recalcó. “No es broma”.

Inicialmente en el 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés) aprobó el Ozempic para tratar la diabetes.

Lo que sucedió es que en ensayos clínicos se dieron cuenta que la semaglutida, el ingrediente activo del Ozempic, funciona también para bajar de peso.Posteriormente en el 2021, la FDA avaló un nuevo fármaco llamado Wegovy con una mayor cantidad de semaglutida para ser empleado en personas con obesidad o sobrepeso con al menos un padecimiento relacionado al peso, como presión arterial alta o colesterol alto.

Sin embargo, en México por ejemplo sólo se vende Ozempic, no Wegovy; en ambos, el ingrediente activo actúa inhibiendo el apetito.Dos endocrinólogos consultados por separado contaron que ha sido muy complejo para sus pacientes con diabetes conseguir Ozempic y han tenido que remplazar el fármaco.

El médico internista y endocrinólogo Francisco Ariel Navarrete comparte que desde diciembre impactó el desabasto, y ante esto, los médicos comenzaron a recetar el fármaco Trulicity, en lugar de Ozempic.Pero desde hace dos semanas ya tampoco encuentran esta segunda opción por la alta demanda, y ante esto el especialista comenzó a recetar un tercer medicamento llamado Rybelsus.

“El problema es que los que lo estaban usando para diabetes ya no lo pueden tener. Ese es realmente el problema”, señala Navarrete. “Si alguien con sobrepeso u obesidad no lo encuentra, pues no pasa nada, pero si alguien con diabetes no lo encuentra entonces tenemos que hacer ajustes en su tratamiento para compensar esa falta del medicamento que estaba usando y que le funciona bien”.