Fallece agricultor que puso rostro al café de Honduras en Suiza

San Pedro Sula, Honduras

Jesús Antonio Rápalo Murillo, cuyo rostro aparece en los paquetes de Café Royal vendidos por Migros, una de las cadenas más grandes de Suiza, falleció en Santa Bárbara a los 92 años, dejando un valioso legado a sus hijos y a los socios de una cooperativa de productores de café de su aldea. Rápalo Murillo murió el 28 de julio en la aldea La Laguna Protección, municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara, después de haber sufrido varios infartos cerebrales en los últimos cinco años y padecer Alzheimer, enfermedad que limitó sus capacidades para vivir de forma independiente hasta el punto de olvidar cómo alimentarse.

Norma Estelbina Rápalo, hija del famoso caficultor, le manifestó a Diario LA PRENSA que ella y sus hermanos, Fredesbindo y Anael, continuarán cultivando el café "con la misma calidad de grano, pasión y responsabilidad, para que siga siendo consumido en Suiza". "Nosotros vamos a continuar el legado que nos dejó mi papá. Él amaba su finca. Tenemos la responsabilidad de seguir adelante porque también era un hombre ejemplar, un líder de la comunidad y un productor de café de hace varias décadas", expresó. El rostro de Rápalo Murillo figura en los paquetes de café espresso forte y crema intenso de la marca Café Royal, comercializado en todo el territorio suizo por la cadena de supermercados Migros, la cual en 2024 registró más de 32,529 millones de francos suizos (más de 37,000 millones de dólares) en ventas. Esta cadena de supermercados mantiene colaboración directa con unos 300 productores de café de La Laguna para que alcancen un desarrollo socioeconómico mediante un proceso sostenible: por cada paquete vendido, Migros destina 50 centavos a proyectos sociales locales y los agricultores reciben un mejor precio por su producto.

Rápalo Murillo, junto a otros caficultores de la aldea La Laguna, fundó la Cooperativa Mixta Delicias del Campo Limitada (Comdelica), certificada con el sello de comercio justo Fairtrade. Tras su creación, estableció una alianza con la empresa Delica AG, la segunda tostadora más grande de Suiza, propietaria de la marca Café Royal y parte del grupo Migros Industrie. Alfredo Rivera, gerente y también productor fundador de Comdelica, le explicó a LA PRENSA que “Jesús Antonio Rápalo Murillo se convirtió en imagen de la marca Café Royal en Suiza después de una selección rigurosa realizada entre un grupo de 420 productores de café de La Laguna”. “Don Jesús deja un legado importante para la cooperativa y la comunidad. Era un hombre que cumplía su palabra, comprometido con su gente y un verdadero líder. Impulsó la presencia de la Iglesia Episcopal en la comunidad y promovió la apertura de una clínica”, destacó Rivera.