Honduran Coffee Expo 2025 reunirá al mundo del café en San Pedro Sula

El evento reunirá a líderes del café hondureño e internacional con competencias, subastas y ruedas de negocios.

  • 12 de agosto de 2025 a las 09:35 -
  • Estefanny Amaya
La feria incluirá competencias regionales de café filtrado y una subasta benéfica orientada al mercado local.

Foto cortesía
San Pedro Sula

El Honduran Coffee Expo celebrará su segunda edición los días 21 y 22 de agosto de 2025 en Expocentro, con el objetivo de consolidarse como una plataforma de proyección internacional que reúna a productores, exportadores, tostadores, baristas y compradores nacionales e internacionales, fomentando la innovación y fortaleciendo las relaciones comerciales del café hondureño.

Por primera vez, la feria incluirá competencias regionales de café filtrado y una subasta benéfica orientada al mercado local. Ambas actividades buscan ampliar la presencia del café hondureño en el ámbito global y elevar el nivel de profesionalización del sector cafetalero.

Un encuentro estratégico para el sector

El evento, que se ha convertido en un referente de la industria nacional, ofrecerá espacios de conexión comercial inéditos en el país. El programa abarca desde competencias especializadas hasta ruedas de negocios internacionales.

Entre las novedades destacan las primeras competencias regionales de café filtrado, cuya etapa final se celebrará en Expocentro, oficializando a San Pedro Sula como sede nacional de este certamen. También se desarrollará la segunda competencia nacional de café filtrado y, como hecho histórico, la primera competencia de catación infantil, fomentando el interés por la caficultura en las nuevas generaciones.

Las ruedas de negocios facilitarán encuentros directos entre productores y compradores, generando oportunidades comerciales que se extiendan más allá de la duración del evento.

La primera subasta benéfica de café dirigida al mercado interno permitirá que cafeterías, hoteles y empresarios hondureños accedan a los mejores cafés de exportación, fortaleciendo el consumo de calidad en el país.

 (Foto cortesía)

Reconocimiento e intercambio de conocimientos

Los Premios INSPIRA formarán parte de la agenda, destacando el papel de las mujeres en toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la comercialización.

El espacio «Cultiva tu Mente» funcionará como sala de conocimiento, con talleres, seminarios y charlas a cargo de expertos, ofreciendo herramientas y experiencias de valor para productores, emprendedores y profesionales del sector.

Un evento con visión de futuro

El Honduran Coffee Expo nació como respuesta al crecimiento sostenido de la industria cafetera hondureña, que ha ganado reconocimiento internacional por la calidad de su grano. El café se ha consolidado como un producto de exportación clave para el país, generando empleo y divisas.

Más que una feria comercial, el evento es una plataforma integral que promueve el intercambio técnico, la actualización en tendencias de mercado y la atracción de inversiones.

Con su segunda edición, la organización reafirma el compromiso de Honduras con la excelencia cafetalera y su posicionamiento como referente regional en eventos especializados.

Para información sobre participación, programación y registro, los interesados pueden escribir a info@hondurancoffeeexpo.com o visitar hondurancoffeeexpo.com.

Redacción web
Estefanny Amaya

