Muffins de chocolate rellenos de cereza: dulzura con sorpresa

Si eres amante del chocolate y buscas una receta que combine lo clásico con un toque inesperado, estos quequitos o Muffins de chocolate rellenos de cereza son una verdadera joya repostera. La mezcla de chocolate amargo y semidulce crea una base intensa y equilibrada, mientras que la cereza en almíbar, escondida en el centro, aporta un contraste frutal que sorprende al primer mordisco. La textura es suave, húmeda y perfectamente esponjosa gracias al batido cuidadoso de margarina, azúcar y huevos.
La preparación es sencilla pero requiere mimo: desde el cernido doble de los ingredientes secos hasta el armado en moldes individuales con papel, cada paso garantiza un resultado profesional. Al hornearse, los quequitos se elevan con gracia, ocultando en su interior esa cereza que transforma cada porción en una experiencia deliciosa. Ideales para compartir en reuniones, regalar o simplemente consentirse con un capricho dulce.
Receta de Muffins de chocolate
Por Chef Ana María de Cardona
Ingredientes: ½ taza de chocolate en polvo amargo, ¼ taza de chocolate en polvo semidulce, 2 tazas de harina, ¼ cucharadita de sal, ½ taza de margarina, 1½ taza de azúcar, 6 huevos, 1 taza de cerezas en almíbar.
Paso a paso: Unir el chocolate amargo, el semi dulce la harina y la sal cernir 2 veces.Poner la margarina en la batidora con el azúcar y batir hasta cremar añadir los huevos uno a uno.Unir todo y hacer una mezcla homogénea.
Forrar el molde de los quequitos con los empaque de papel.Rellenar con la mezcla hasta la mitad, colocar 1 cereza, luego cubrir con la masa hasta llenar, y llevar al horno precalentado a 350 ºF durante 20 minutos o hasta al introducir un palillo salga limpio.