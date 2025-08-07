Honduras proyecta incrementar exportaciones de café a EE. UU. pese a arancel del 10%

San Pedro Sula.

El viceministro de Caficultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Carlos Murillo, anunció en conferencia de prensa que Honduras podría aumentar sus exportaciones de café del 35% al 50% a Estados Unidos. Esta proyección se debe a que el país ha quedado fuera de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos de América (EE. UU), lo que mantiene condiciones comerciales favorables para los productores hondureños.

Murillo destacó que Estados Unidos es un mercado clave para Honduras, representando el 35% de las exportaciones de café del país. Además, señaló que la cercanía logística y la calidad del café hondureño son ventajas competitivas que facilitarán este aumento en las exportaciones. Actualmente, Honduras mantiene relaciones comerciales en temas de comercialización de café con 57 países, y Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del país. La generación de divisas por las exportaciones de café hondureño supera más de 2 mil millones de dólares, como resultado de la cosecha 2024-2025, contribuyendo a la economía nacional. El funcionario enfatizó que "la caficultura genera al año aproximadamente un millón de empleos entre temporales y permanente, pero hay cultivadas en el territorio, más de 530,000 manzanas de cultivo que hace que haya un dinamismo y empleos en las zonas rurales".