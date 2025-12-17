Copeco: 24 horas más de lluvias en Honduras

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció la extensión de la alerta verde por 24 horas más para seis departamentos del país, debido a las lluvias asociadas a una masa de aire frío que continúa afectando en el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica para Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, ya que “las lluvias continuarán en las próximas horas, producto de una masa de aire frío en el país”.

Copeco detalló que “este nivel de alertamiento entra en vigencia por 24 horas, a partir de las 7:00 p.m. del martes 16 de diciembre”, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a la población.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), “continuará la influencia de la masa de aire frío sobre el país, la que producirá viento fresco del noreste y nubosidad, generando lluvias y chubascos de moderada intensidad en las regiones del norte y noroccidente”.

Asimismo, se espera que se registren precipitaciones débiles sobre el occidente, centro y oriente, con mayores acumulados en sectores montañosos, además de un descenso en la temperatura ambiente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ante esta situación, la estatal gubernamental recomienda que “las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros”.