Japón financiará proyectos de prevención de inundaciones en Honduras con 247 millones de yenes

Tegucigalpa, Honduras

Honduras y Japón firmaron un Canje de Notas que permitirá ejecutar obras y acciones orientadas a mitigar las inundaciones que afectan de manera recurrente al valle de Sula, una de las zonas más vulnerables y productivas del país. El acuerdo contempla una donación de 247 millones de yenes, equivalentes a 41.9 millones de lempiras, recursos que serán canalizados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica).

La firma del acuerdo se realizó en un contexto marcado por los constantes daños que provocan las lluvias en esta región del norte de Honduras, donde cada temporada invernal se registran pérdidas económicas, afectaciones a la infraestructura y miles de familias damnificadas. Desde la representación japonesa se destacó que Japón cuenta con amplia experiencia en la gestión del riesgo de inundaciones, particularmente en sistemas de alerta temprana y planificación de medidas preventivas. Ese conocimiento técnico, sumado a la asistencia financiera, será incorporado en los proyectos que se desarrollen en Honduras como parte de este canje de notas.

Inversión en monitoreo

Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), explicó que la donación japonesa permitirá fortalecer el sistema de monitoreo hidrometeorológico en el valle de Sula mediante la incorporación de pluviómetros, radares y equipos de transmisión de datos. Una fuente confirmó que varias estaciones existentes se encuentran nuevamente en mal estado, luego de que LA PRENSA revelara daños en septiembre pasado, señalando que el equipo ya no responde a las necesidades actuales de monitoreo. Con el apoyo de Japón, se proyecta la instalación de al menos 10 nuevas estaciones en puntos estratégicos del valle de Sula y zonas aledañas. Las estaciones estarán orientadas al monitoreo de la cuenca de los ríos Ulúa y Chamelecón, así como de canales de alivio considerados críticos durante eventos de lluvias intensas. Entre los sitios priorizados figuran el canal La Marimba, el canal Maya, el puente Plateado, el puente Baracoa, el puente 45 sobre el río Ulúa y una estación meteorológica en la cuenca del río Choloma, esta última considerada de alto valor histórico debido a experiencias previas de inundaciones en la zona.

El proceso de instalación aún debe cumplir varias etapas, entre ellas la verificación técnica de los sitios por parte de cooperantes japoneses, quienes evaluarán las condiciones del terreno y la infraestructura necesaria para la colocación del equipo. Aunque no se cuenta con una fecha exacta para la instalación, las autoridades esperan que las estaciones estén operativas antes de la próxima temporada lluviosa, lo que permitiría mejorar la capacidad de alerta temprana y reducir riesgos ante posibles inundaciones en la región norte del país. “El equipo que se pretende instalar es para fortalecer el monitoreo en tiempo real en la zona del valle de Sula, especialmente en momentos de inundación”, indicó una fuente vinculada al proyecto.

Firma del convenio

Durante el acto de suscripción, autoridades hondureñas resaltaron que la cooperación japonesa ha sido determinante en distintos sectores del país, incluyendo infraestructura, educación, salud y medio ambiente. Desde la representación japonesa se destacó que Japón posee amplia experiencia en la gestión del riesgo de inundaciones, especialmente en sistemas de alerta temprana y planificación de medidas preventivas. El acuerdo también refuerza la relación bilateral entre Honduras y Japón, países que este año conmemoran 90 años de relaciones diplomáticas.