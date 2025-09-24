Serna: Estaciones de medición se cerraron porque fueron vandalizadas

San Pedro Sula

Las estaciones utilizadas para monitorear y medir el caudal de los ríos Chamelecón y Ulúa, en Santa Bárbara, fueron objeto de vandalismo, por lo que se procedió a cambiar los candados en varias de ellas, informó en un comunicado la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna). La institución confirmó así la denuncia publicada por LA PRENSA Premium, que señalaba que distintas entidades de mitigación y prevención no tienen acceso a los reportes de estas unidades. "En 2025 se documentaron actos de vandalismo que afectaron el funcionamiento de las estaciones. Estos hechos obligaron a reforzar las medidas de seguridad, entre ellas el cambio de candados en puntos estratégicos y la implementación de nuevas acciones aprobadas por la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), con el fin de garantizar el correcto desempeño de los equipos", precisó la entidad. Serna informó que su personal interpuso una "denuncia formal ante el Ministerio Público para proceder con la investigación ante daños a bienes que son propiedad del Estado de Honduras y generan valiosa información para salvaguardar la vida de millones de personas que habitan en el valle de Sula". En el comunicado, la institución adjuntó el oficio DGRH-030-2025 remitido a la Fiscalía, a través de la subdirectora de la Regional de Fiscalía Noroccidental, Ana Dolores Castillo, para presentar "denuncia por daños a estructuras en cuatro estaciones hidrometeorológicas que la Dirección de Recursos Hídricos tiene a su cargo". A través de estos dispositivos se recopila información hídrica de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Copán, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía de Bienes Comunes y la Fiscalía del Medio Ambiente. El documento está fechado el 23 de septiembre de 2025 —y con sello de recibido de la misma fecha—, justo el día en que LA PRENSA Premium publicó la denuncia sobre que el monitoreo satelital de los caudales de ambos afluentes se realizaba a ciegas por un impasse ocurrido entre instituciones.

Tras realizar un recorrido por las estaciones de Chinda, en Santa Bárbara, y Santiago, en San Manuel, este medio constató que las estaciones telemétricas satelitales estaban fuera de operación, por lo que no arrojan los datos que se muestran en la página de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Esta información sirve a los cuerpos de emergencia para tomar decisiones sobre las alertas por inundaciones. Las estaciones, revelaron fuentes, no funcionan desde hace dos meses por falta de mantenimiento, mientras que las casetas donde se almacena el equipo de medición están cerradas con candados, a raíz de una directriz de Serna, por lo que los técnicos del Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula (CEDVS), dependencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que por años han manejado esas centrales, ya no tienen acceso.

Estaciones vandalizadas

La Secretaría de Recursos Naturales también afirmó que las estaciones de Marchala, Sensenti, Dulce Nombre y La Florida “han sido vandalizadas, destruyendo el equipo y la infraestructura de transmisión en las últimas semanas”, por lo que piden la reubicación de ciertos puntos debido a interferencias físicas o mala ubicación, como en el caso de La Florida, en la cuenca del río Chamelecón. “En estaciones claves como La Florida, en el río Chamelecón, y Santiago, en el río Ulúa en San Manuel, se han perdido escalas limnimétricas y existen condiciones no aptas para aforos. Se avanza en procesos de calibración, como en la estación La Vegona, en Macuelizo, Santa Bárbara", señalaron en el comunicado.

Sobre la estación de Chinda, Santa Bárbara, en el río Ulúa, recordaron que hace dos años (en 2023) se mejoró la infraestructura, pero en 2025 se documentaron actos de vandalismo que afectaron su funcionamiento, por lo que se vieron obligados a reforzar las medidas de seguridad como el cambio de candados y la aplicación de nuevas acciones para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Este es un punto histórico esencial para la validación de alertas tempranas en el valle de Sula, amplió la institución. Fue justo en esta estación donde LA PRENSA Premium constató que la puerta del pequeño local que resguarda el equipo de medición tenía un candado. Ante ello, un empleado de SIT realiza las mediciones a través de fotografías que toma a escalas numeradas instaladas a la orilla del río para dar las alertas. Los pobladores de las cercanías afirmaron que ellos se encargaban de cuidar lo que había en la estación, pues sabían que son equipos que salvan la vida de miles de habitantes, no solo de Santa Bárbara, sino de todo el valle de Sula. Además, señalaron que son testigos de que, desde hace unos meses, ningún técnico llega a revisar los equipos, que carecen de mantenimiento. “Antes venían unos técnicos que hasta en sus propios carros se transportaban para hacer los arreglos; ahora todo está abandonado y nos preocupa”.

Fuentes relacionadas al caso confiaron a este medio que el Departamento de Recursos Hídricos de Serna no ha realizado mantenimiento en las estaciones porque no tienen personal calificado ni recursos económicos. Los técnicos, en ocasiones, aportan de su salario para los viáticos de los viajes y, lamentablemente, esperan hasta tres meses por el reembolso. Se conoció que en la estación del Ulúa, en Santiago, San Manuel, hay un transmisor en mal estado, valorado en 10 mil dólares (más de 250 mil lempiras). Sin embargo, aunque compren los repuestos, desde la oficina de Tegucigalpa indican que no poseen viáticos para el desplazamiento de los técnicos. LA PRENSA Premium intentó obtener una versión de la Secretaría de Recursos Naturales, pero únicamente remitieron al comunicado que publicaron en redes sociales. La situación se repite en otras instituciones. En el caso de la estación meteorológica de Marchala, en Ocotepeque, al estar en una zona fronteriza, el ingreso se realiza vía El Salvador, en vehículos de doble tracción por terreno irregular. El lugar está completamente abandonado desde hace diez años.