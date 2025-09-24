Serna: Estaciones de medición se cerraron porque fueron vandalizadas

Las estaciones utilizadas para monitorear y medir el caudal de los ríos <b>Chamelecón y Ulúa</b>, en Santa Bárbara, fueron objeto de vandalismo, por lo que se procedió a cambiar los candados en varias de ellas, informó en un comunicado la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).La institución confirmó así la denuncia publicada por LA PRENSA Premium, que señalaba que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/sin-acceso-monitoreo-rio-ulua-chamelecon-valle-sula-inundaciones-PG27472863" target="_blank">distintas entidades de mitigación y prevención no tienen acceso a los reportes de estas unidades</a>."En 2025 se documentaron actos de vandalismo que afectaron el funcionamiento de las estaciones. Estos hechos obligaron a reforzar las medidas de seguridad, entre ellas el <b>cambio de candados en puntos estratégicos </b>y la implementación de nuevas acciones aprobadas por la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), con el fin de garantizar el correcto desempeño de los equipos", precisó la entidad.Serna informó que su personal interpuso una "denuncia formal ante el Ministerio Público para proceder con la investigación ante daños a bienes que son propiedad del Estado de Honduras y generan valiosa información para salvaguardar la vida de millones de personas que habitan en el valle de Sula".En el comunicado, la institución adjuntó el oficio DGRH-030-2025 remitido a la Fiscalía, a través de la subdirectora de la Regional de Fiscalía Noroccidental, Ana Dolores Castillo, para presentar "denuncia por daños a estructuras en cuatro estaciones hidrometeorológicas que la Dirección de Recursos Hídricos tiene a su cargo".A través de estos dispositivos se recopila información hídrica de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Copán, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía de Bienes Comunes y la Fiscalía del Medio Ambiente.<b>El documento está fechado el 23 de septiembre de 2025</b> —y con sello de recibido de la misma fecha—, justo el día en que LA PRENSA Premium publicó la denuncia sobre que el monitoreo satelital de los caudales de ambos afluentes se realizaba a ciegas por un impasse ocurrido entre instituciones.