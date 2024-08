$!Valle de Sula: más de 350,000 personas en alto riesgo ante desastres por lluvias

Cuando las lluvias torrenciales azotan la región, el agua llega a la altura de sus ventanas. “El destino así es, que Dios se encargue de la vida de nosotros, cada vez que llueve fuerte sacamos las cosas y salimos para no ahogarnos”, relató a LA PRENSA Premium, doña Cándida, con una mezcla de resignación y fe.

En partes bajas e incluyendo bordos es donde se visualizan mayormente casas de esta naturaleza: con techos de paja, palma, hojas, zacate y junco; construcciones improvisadas hechas con cartón, desechos de madera, plástico, latas y láminas, así como de madera con techos de zinc y construidas sobre polines, además de locales no destinados originalmente para habitación, pero usados como tiendas de campaña, refugios naturales, vagones, puentes, carros, casetas, bodegas y talleres.

Igualmente, se da cuenta de viviendas de ladrillo, piedra rajada o cantera, bahareque, palo o caña y material de desecho (no representan más del 3.6%).

Mientras tanto, en las partes bajas e incluyendo bordos, se visualizan mayormente casas con techos de paja, palma, hojas, zacate y junco, así como construcciones improvisadas hechas con cartón, desechos de madera, plástico, latas y láminas. Además, hay viviendas de madera con techos de zinc y construidas sobre polines, así como locales no destinados originalmente para habitación, pero utilizados como viviendas, como tiendas de campaña, refugios naturales, vagones, puentes, carros, casetas, bodegas y talleres.

“La gente suele pensar que para que ocurra una inundación es necesario un fenómeno climático fuerte, pero este año es atípico, estamos saliendo del fenómeno de El Niño y enfrentamos una temporada lluviosa por encima de lo normal, acercándonos a un fenómeno de La Niña. Estamos experimentando lluvias frecuentes durante la semana, lo que está generando incidencias en la zona norte del país”, dijo el experto.

Se prevé que para este mes de agosto comience la canícula, que persistirá durante un mes. Aunque no dejará de llover por completo, habrá una reducción en la cantidad de lluvia.

Los pronósticos indican que las lluvias se presentarán entre septiembre, octubre y noviembre, lo que podría provocar inundaciones urbanas si se presentan lluvias normales. Históricamente y geográficamente, las zonas bañadas por cuencas tienen un grado alto de vulnerabilidad, y debido a que los municipios del valle de Sula han crecido hacia las partes bajas, esto aumenta el riesgo.

“Chamelecón y La Lima, hablando particularmente, están en el área de amortiguamiento de los ríos, La Lima se desarrolló en zonas donde no debería haber construido, ya que los ríos en cualquier parte del mundo descargan su agua cuando no tienen capacidad hidráulica. La Lima pertenece al río Chamelecón, que descarga su agua cuando no tiene capacidad de drenaje, entonces, el ser humano ha poblado estas zonas de amortiguamiento”, señaló el experto en clima.

De acuerdo con inspecciones realizadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), los eventos meteorológicos han llevado a la implementación de modificaciones, como el levantamiento de los edificios, la construcción de paredes más altas y la elevación de las estructuras para mejorar la protección contra inundaciones.