No se pierda el estreno del documental "Un bananero en su laberinto"

La espera casi termina. El lanzamiento de "Un bananero en su laberinto", documental biográfico sobre Rafael López Padilla (1875-1963), se aproxima en San Pedro Sula y Tegucigalpa. La obra es dirigida por Hispano Durón y está basada en la trilogía "Personajes y paisajes del Valle de Sula", escrita por el historiador Darío A. Euraque. Este documental propone un recorrido por la vida y el contexto histórico de una figura clave para comprender el desarrollo del Valle de Sula y la Honduras de las primeras décadas del siglo XX. Rafael López Padilla fue uno de los finqueros bananeros más influyentes del país durante los primeros treinta años de ese siglo.

A lo largo de la producción se aborda también la estrecha relación de López Padilla y su familia con diversas figuras del poder político nacional, incluyendo a varios presidentes de Honduras, así como con personajes determinantes en la conformación del llamado Estado concesionario. Entre estas relaciones destaca su amistad con Samuel Zemurray, desde la etapa en que este último presidía la Cuyamel Fruit Co., hasta su gestión al frente de la United Fruit Co., a mediados de la década de 1950. Los lanzamientos oficiales del documental se realizarán en San Pedro Sula este miércoles 17 de diciembre, en las instalaciones del Museo de Antropología e Historia de SPS, a partir de las 5:00 p. m. En Tegucigalpa, la proyección se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, en la Antigua Casa Presidencial, desde las 6:00 p. m. La entrada será gratuita para todo público. Estas presentaciones son posibles gracias al apoyo del Instituto Hondureño de Cinematografía, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Trinity College (universidad privada de artes liberales en Hartford, Connecticut), la Universidad de Kansas y la Casa de la Cultura Santiago Pimienta.

