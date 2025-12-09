Rubén Darío Paz retrata el mosaico cultural de Honduras en nuevo libro

Honduras

El historiador y docente universitario Rubén Darío Paz presentó su más reciente obra, “Honduras: sus manifestaciones culturales”, un volumen que reúne décadas de investigación, recorridos por todo el país y una profunda reflexión sobre la identidad nacional. El proyecto, según explica, nació como respuesta a los vacíos históricos y culturales que persisten al intentar entender el devenir de los municipios hondureños. Paz señala que la iniciativa surgió porque “siempre que queremos abordar el devenir de nuestros pueblos, nos encontramos no siempre con información acertada”. El libro, afirma, es una aproximación que busca aportar claridad y valoración sobre los 298 municipios de Honduras, cada uno con características propias y una historia particular.

Sobre el título, el autor explica que responde a la amplitud cultural del país: "El proceso de mestizaje se manifiesta no sólo en rasgos físicos, sino en las distintas manifestaciones culturales a las que les seguimos dando vida". Considera que las festividades religiosas, los bailes tradicionales, las procesiones y la gastronomía son expresiones vivas de un sincretismo que une herencia indígena, africana y española. Paz destaca que el libro pretende llegar a públicos amplios, pero subraya un énfasis especial: "Me interesa que el texto llegue a docentes, estudiantes universitarios y entes gubernamentales comprometidos con difundir las potencialidades que tenemos como país". Para él, divulgar la cultura es un deber nacional y una herramienta de desarrollo. El autor insiste en la necesidad de información confiable en la era digital: "Estamos saturados de información vacía, que probablemente se haya hecho con buenas intenciones, pero terminan desinformando". Por ello sugiere que instituciones y universidades unan esfuerzos para crear documentales y proyectos culturales con rigor investigativo.

Su experiencia personal también ha marcado esta obra. Durante más de dos décadas, Paz recorrió los 298 municipios con cámara y libreta en mano. “La fotografía se convirtió en la mejor aliada de las disciplinas de estudio”, expresa. Ese viaje le permitió registrar monumentos, geografías, cementerios, costumbres y, sobre todo, la hospitalidad de las comunidades. Sin embargo, reconoce que Honduras ha gestionado de forma desigual su patrimonio. “Algunas cosas se han hecho bien; en otras ocasiones hemos perdido oportunidades de conservar sitios patrimoniales”, lamenta. Puntualiza casos positivos como el casco histórico de Comayagua e iniciativas de restauración, pero también menciona lugares en deterioro que requieren atención urgente. Para él, el problema parte de una falta de visión a largo plazo: “Nos hace falta un Plan de Nación para gestionar nuestros municipios en diferentes ejes”. Señala que un fortalecimiento de alcaldías y mancomunidades podría mejorar la protección del patrimonio cultural. Paz también subraya que a Honduras le ha costado reconocerse como un país multicultural. “Ha existido una indiferencia hacia las comunidades culturalmente diferenciadas”, afirma, recordando los bajos índices de desarrollo en regiones como la Mosquitia. Considera necesario implementar un Ministerio para los Pueblos Culturalmente Diferenciados.