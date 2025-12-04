ANAIP celebra su cena navideña 2025 llena de gratitud y unión

La Asociación Nacional de Inmobiliarias del País (ANAIP) llevó a cabo su tradicional celebración navideña 2025 en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde los afiliados disfrutaron de una velada especial diseñada para agradecer su trabajo y fortalecer los vínculos del gremio.
La noche inició con una cálida recepción, en la que los invitados compartieron bocadillos, conversaciones amenas y un espacio ideal para hacer networking y consolidar relaciones profesionales dentro del sector inmobiliario.
Minutos después comenzó el programa oficial. Este incluyó una invocación a Dios y las palabras de bienvenida del presidente de la asociación, Nebil Chahín, quien destacó el compromiso de los miembros durante 2025 y les agradeció por el esfuerzo realizado en un año lleno de retos y crecimiento.
Uno de los momentos más esperados fue la presentación del video institucional de ANAIP, en el cual se compartió la visión y proyección para el 2026. Entre los anuncios destacaron la expansión nacional, nuevas alianzas estratégicas, programas de capacitación, acuerdos políticos y beneficios reforzados para los afiliados.
A lo largo de la noche también se realizaron dinámicas con premios, sesiones fotográficas y la presentación oficial de la junta directiva que asumirá funciones en el próximo año.
La cena fue uno de los puntos más disfrutados del evento, acompañada de un ambiente de compañerismo que se fortaleció con actividades de entretenimiento y música bailable, creando una atmósfera perfecta para cerrar con alegría este encuentro gremial.
ANAIP es una organización en Honduras que representa y promueve el sector inmobiliario. Su misión es impulsar la profesionalización, ética e innovación para fortalecer el mercado de bienes raíces.