Asista a la Feria Internacional del Libro 2025 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Este sábado 6 de diciembre se realizará la IV edición de la Feria Internacional del Libro en San Pedro Sula "Leer para vencer", donde podrá vivir una experiencia literaria total; habrá presentaciones de libros, conversatorios, conferencias, recitales de poesía, proyecciones de películas, documentales, conciertos, y mucho más. El evento se llevará a cabo en la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de SPS. Escritores nacionales e internacionales serán parte de la fiesta artística, donde las letras conformarán poemas de libertad y conocimiento.

La Feria Internacional del Libro 2025 es organizada por la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios de Honduras (SECAPPH), la Dirección General del Libro y el Documento, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). El evento cuenta con un programa extendido, que comienza a las 9 de la mañana y finaliza a las 7 de la noche. Además de ser con entrada libre y realizarse en un área segura, cómoda y con parqueo. Usted puede asistir en el horario u acto que más le interese, así como asistir acompañados de su familia, amistades o solo.

Programa de la Feria Internacional del Libro 2025