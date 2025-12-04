  1. Inicio
Asista a la Feria Internacional del Libro 2025 en San Pedro Sula

Este sábado 6 de diciembre se realizará la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro 2025 en San Pedro Sula; la entrada es gratis

Diferentes autores hondureños serán parte de la Feria Internacional del Libro 2025, que se realizará este próximo sábado 6 de diciembre.

San Pedro Sula, Honduras

Este sábado 6 de diciembre se realizará la IV edición de la Feria Internacional del Libro en San Pedro Sula "Leer para vencer", donde podrá vivir una experiencia literaria total; habrá presentaciones de libros, conversatorios, conferencias, recitales de poesía, proyecciones de películas, documentales, conciertos, y mucho más.

El evento se llevará a cabo en la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de SPS. Escritores nacionales e internacionales serán parte de la fiesta artística, donde las letras conformarán poemas de libertad y conocimiento.

La Feria Internacional del Libro 2025 es organizada por la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios de Honduras (SECAPPH), la Dirección General del Libro y el Documento, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

El evento cuenta con un programa extendido, que comienza a las 9 de la mañana y finaliza a las 7 de la noche. Además de ser con entrada libre y realizarse en un área segura, cómoda y con parqueo. Usted puede asistir en el horario u acto que más le interese, así como asistir acompañados de su familia, amistades o solo.

Programa de la Feria Internacional del Libro 2025

9 a. m. Inauguración de la FIL-Honduras 2025 / Auditorio

10 a. m. Presentación del libro "Ciudad sin asombro" por Indira Flamenco / Sala 1

10 a. m. Presentación del libro "Toda tú eres hermosa" por Marcia Rojas Borjas / Sala 2

10:30 a. m. Presentación de los libro "Horizonte de perros" y "Hubo una compañía" por Armando García / Sala 1

10:30 a.m. Presentación del libro "Despistados" por Sergio Renato Quintanilla / Sala 2

11:00 a.m. Presentación del libro: "Encumbrada niebla" por Adolfo Padilla / Sala 1

11:00 a.m. Presentación de libro "Pacto con la muerte" por Johny Rodríguez y Marel Alfaro / Sala 2

11:00 a.m. Lectura narrativa por Débora Ramos, Sergio Quintanilla y Francisco Funes / Auditorio

11:30 a. m. Presentación del libro "Havana Blues" por María Alemán / Sala 1

1:00 p. m. Presentación del libro "Clementina Suárez, con mis versos saludo a las generaciones futuras" por Editorial Eva Thais / Sala 1

1:00 p. m. Reconocimiento a la Gestión de las Artes Escénicas Iberoamericanas Guillermo Heras / Sala 2

1:00 p. m. Masterclass por Marco Antonio Madrid / Sala taller

2:00 p. m. Recital poético juvenil por parte del Club de autores jóvenes de la Escuela Internacional Sampedrana / Sala 1

2:00 p. m. Recital poético por Alejandra Erazo, Indira Ríos, Indira Flamenco, César Lazo, Yerlyn Castellanos, Anarella Vélez y Daniel Callejas / Auditorio

7:00 p. m. Concierto por Yuri Pineda, Sunny Sáenz junto a la Compañía Nacional de Música Tradicional y Folklórica de Honduras / Casa de la Cultura de San Pedro Sula

Para mayor información del evento o realizar sus consultas puede visitar la cuenta de Facebook: Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios.

