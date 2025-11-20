"El Merendón": una exposición que celebra arte y naturaleza en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La quinta edición de la muestra artística “El Merendón” fue inaugurada en el Hotel Intercity, como un homenaje a la cordillera que provee vida y equilibrio ambiental a San Pedro Sula. La exhibición reúne pintura, escultura y cerámica, además de dos obras colaborativas creadas por diez artistas de Estudio 7. El Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), en alianza con Estudio 7 y Banco Atlántida, presentó oficialmente el proyecto, que también cuenta con apoyo del Hotel Intercity. La muestra destaca la belleza natural y la riqueza cultural del Merendón, así como la urgencia de protegerlo.

En total, se exponen 41 obras que recorren los cinco años de trayectoria del proyecto. Las temáticas abordan la vitalidad del planeta, desde el agua y la biodiversidad hasta los arrecifes de coral, la fauna y el medioambiente. Durante la inauguración, el IHCI subrayó la importancia de fomentar espacios que fortalezcan la identidad cultural de la ciudad. La institución señaló que “El Merendón” se ha consolidado como un referente clave para comprender la relación entre San Pedro Sula, su patrimonio natural y la creación artística femenina. En su mensaje oficial, el IHCI remarcó: “Este evento no solo celebra la creatividad de nuestras artistas, sino que reafirma el compromiso del IHCI con la promoción del arte, la educación cultural y el acompañamiento constante a los procesos creativos de la comunidad artística sampedrana”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La muestra también invita a la reflexión ambiental, promoviendo acciones como el uso responsable del agua, la reforestación, el reciclaje y la búsqueda de energías renovables. El proyecto resalta que comprender los vínculos entre sistemas naturales y sociales es fundamental para enfrentar los problemas derivados del uso irracional de los recursos.