"El Merendón": una exposición que celebra arte y naturaleza en SPS

La quinta edición de la muestra artística “El Merendón” fue inaugurada en el Hotel Intercity, como un homenaje a la cordillera que provee vida y equilibrio ambiental a San Pedro Sula. La exhibición reúne pintura, escultura y cerámica, además de dos obras colaborativas creadas por diez artistas de Estudio 7.
El Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), en alianza con Estudio 7 y Banco Atlántida, presentó oficialmente el proyecto, que también cuenta con apoyo del Hotel Intercity. La muestra destaca la belleza natural y la riqueza cultural del Merendón, así como la urgencia de protegerlo.
En total, se exponen 41 obras que recorren los cinco años de trayectoria del proyecto. Las temáticas abordan la vitalidad del planeta, desde el agua y la biodiversidad hasta los arrecifes de coral, la fauna y el medioambiente.
Durante la inauguración, el IHCI subrayó la importancia de fomentar espacios que fortalezcan la identidad cultural de la ciudad. La institución señaló que “El Merendón” se ha consolidado como un referente clave para comprender la relación entre San Pedro Sula, su patrimonio natural y la creación artística femenina.
En su mensaje oficial, el IHCI remarcó: “Este evento no solo celebra la creatividad de nuestras artistas, sino que reafirma el compromiso del IHCI con la promoción del arte, la educación cultural y el acompañamiento constante a los procesos creativos de la comunidad artística sampedrana”.
La muestra también invita a la reflexión ambiental, promoviendo acciones como el uso responsable del agua, la reforestación, el reciclaje y la búsqueda de energías renovables. El proyecto resalta que comprender los vínculos entre sistemas naturales y sociales es fundamental para enfrentar los problemas derivados del uso irracional de los recursos.
“‘El Merendón’ es arte, identidad y vida. Cada edición confirma la necesidad de seguir impulsando proyectos que acerquen la creación artística a la comunidad”, enfatizó la institución durante el evento.
La propuesta busca, además, sensibilizar particularmente a los habitantes del departamento de Cortés sobre la protección del Merendón, una de las fuentes de agua más importantes de la región.
En el acto inaugural, la artista Sulim Trejo ofreció las palabras de bienvenida ante colegas, invitados especiales, familiares y amistades de las creadoras participantes.
Las artistas de esta edición son: Margarita Rodríguez, Cali Fernández, Sulim Trejo, Maru de Handal, Ana Handal, Doris Cruz, Carol Verdial, Ana Borjas, Dania Alanis y Giovanna Lara.
La exposición estará abierta al público hasta el 5 de enero de 2026. Para más información visite el Instagram @expo_merendon2025.