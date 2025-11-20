Indira Flamenco presenta Ciudad sin asombro en Quimistán

La Municipalidad de Quimistán, la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública Adalid Martínez Perdomo invitan a la comunidad a la presentación del libro Ciudad sin asombro, de la escritora hondureña Indira Flamenco, este viernes 21 de noviembre a las 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura de Quimistán. El acceso será gratuito.

Este es el segundo libro publicado por Flamenco, un poemario compuesto por 40 textos que exploran múltiples temáticas. La autora lo describe como “una polifonía de voces desde la colectividad hasta la intimidad”, donde se abordan asuntos como la violencia infantil, el abandono del adulto mayor, la búsqueda de equidad de género, el desamor y sus matices, así como los sueños de las mujeres en Honduras y el mundo.

El proceso creativo de Ciudad sin asombro se extendió por más de seis años. Algunos de los poemas ya habían sido incluidos en antologías nacionales e internacionales, lo que motivó a la autora a reunirlos en un solo volumen.

Indira Flamenco cuenta con una sólida trayectoria académica y literaria. Es licenciada y máster en Literatura, con más de 25 años de experiencia como docente en la Escuela Internacional Sampedrana en las áreas de Español y oratoria. Además, trabajó en escuelas públicas y ejerció durante una década en la Universidad de San Pedro Sula, consolidando su vocación por la enseñanza y la investigación.

La velada promete ser un encuentro cultural significativo para Quimistán, donde la poesía se convierte en un espacio de reflexión y diálogo sobre la realidad hondureña.