Indira Flamenco presenta su nuevo libro "Ciudad sin asombro"

San Pedro Sula

Presentar un libro no es solo dar a conocer una obra, es abrir las puertas a un universo de ideas, emociones y reflexiones que su autor ha plasmado en cada página.

En este caso, el libro titulado "Ciudad sin asombro" se convierte en un encuentro con la creatividad, la sensibilidad y la profundidad de su escritora, Indira Flamenco, quien nos invita a descubrir no solo una historia, sino también una forma distinta de mirar el mundo.

Este es su segundo libro publicado y se trata de un poemario de 40 poemas multitemáticos, "la polifonía de voces desde la colectividad hasta la intimidad, donde se abordan temas diversos como la violencia infantil, el abandono del adulto mayor, la añoranza por la equidad de género, el desamor, lo jocoso que muchas veces provoca ese desamor, los pretextos masculinos multiplicados y los sueños de las mujeres en Honduras y el mundo", expresó Flamenco.

El evento formal se realizó en el Museo de Antropología e Historia el miércoles 28 de agosto, donde Flamenco compartió este importante logro con su familia, sus alumnos de la escuela de locución, otros alumnos de su clase avanzada de Español, sus colegas escritores, docentes y público general.

"Ciudad sin asombro" es el resultado final de un proceso gradual de hace 6 o 7 años, de hecho, algunos de estos poemas ya han sido publicados en diversas antologías nacionales e internacionales y por eso Flamenco comentó que ameritaban ser compendiados en un solo libro.