Colorida bienvenida para los Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy

San Pedro Sula.

Si hay algo que caracteriza a las “senior entrance” de las escuelas bilingües es la explosión de alegría, música y color.

Y esta vez no fue la excepción para los estudiantes de último año de la Canaan Christian Academy, quienes celebraron su regreso a clases con una temática vibrante de carnaval.

Desde tempranas horas, los 16 seniors de la promoción 2026 llegaron al campus acompañados por sus familiares, quienes se unieron a la celebración llena de entusiasmo.

La jornada estuvo animada por una energética batucada, que puso a todos a bailar y contagió el ambiente con ritmos brasileños, mientras los seniors hacían su entrada triunfal entre aplausos y vítores.

Los estudiantes aprovecharon el momento para tomarse fotografías con sus seres queridos, capturando recuerdos que quedarán grabados en sus corazones.