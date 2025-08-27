Colorida bienvenida para los Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy

Si hay algo que caracteriza a las “senior entrance” de las escuelas bilingües es la explosión de alegría, música y color.
Y esta vez no fue la excepción para los estudiantes de último año de la Canaan Christian Academy, quienes celebraron su regreso a clases con una temática vibrante de carnaval.
Desde tempranas horas, los 16 seniors de la promoción 2026 llegaron al campus acompañados por sus familiares, quienes se unieron a la celebración llena de entusiasmo.
La jornada estuvo animada por una energética batucada, que puso a todos a bailar y contagió el ambiente con ritmos brasileños, mientras los seniors hacían su entrada triunfal entre aplausos y vítores.
Los estudiantes aprovecharon el momento para tomarse fotografías con sus seres queridos, capturando recuerdos que quedarán grabados en sus corazones.
Como parte del acto, los alumnos entregaron un emotivo reconocimiento a la directora Rossy López, agradeciendo su liderazgo y dedicación a lo largo de su formación académica.
La actividad reafirmó el espíritu de comunidad y los valores cristianos que caracterizan a la institución, bajo el lema: “Educando para vivir, formando para servir”.
Sin duda, fue una mañana inolvidable que dio inicio a un año lleno de metas, aprendizajes y celebraciones para los futuros graduados.
.