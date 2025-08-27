  1. Inicio
Colorida bienvenida para los Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy

Los jovencitos celebraron su esperada “Senior Entrance”, marcando el inicio de su último ciclo escolar con una temática vibrante de carnaval.

  • 27 de agosto de 2025 a las 15:04 -
  • Daniela Ramos
Colorida bienvenida para los Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy

Así de felices posaron los jovencitos para la foto del recuerdo junto a los bailarines que animaron el evento.

 Fotos: Yoseph Amaya
San Pedro Sula.

Si hay algo que caracteriza a las “senior entrance” de las escuelas bilingües es la explosión de alegría, música y color.

Y esta vez no fue la excepción para los estudiantes de último año de la Canaan Christian Academy, quienes celebraron su regreso a clases con una temática vibrante de carnaval.

Desde tempranas horas, los 16 seniors de la promoción 2026 llegaron al campus acompañados por sus familiares, quienes se unieron a la celebración llena de entusiasmo.

La jornada estuvo animada por una energética batucada, que puso a todos a bailar y contagió el ambiente con ritmos brasileños, mientras los seniors hacían su entrada triunfal entre aplausos y vítores.

Los estudiantes aprovecharon el momento para tomarse fotografías con sus seres queridos, capturando recuerdos que quedarán grabados en sus corazones.

Karla Bonilla y Glenys Rajo le entregaron un reconocimiento a la directora de la isntitución, Rossy López.

Karla Bonilla y Glenys Rajo le entregaron un reconocimiento a la directora de la isntitución, Rossy López.

Como parte del acto, los alumnos entregaron un emotivo reconocimiento a la directora Rossy López, agradeciendo su liderazgo y dedicación a lo largo de su formación académica.

La actividad reafirmó el espíritu de comunidad y los valores cristianos que caracterizan a la institución, bajo el lema: “Educando para vivir, formando para servir”.

Sin duda, fue una mañana inolvidable que dio inicio a un año lleno de metas, aprendizajes y celebraciones para los futuros graduados.

Los chicos también capturaron una postal con su querida directora, Miss Rossy López.

Los chicos también capturaron una postal con su querida directora, Miss Rossy López.

(Yoseph Amaya)

.

Daniela Ramos
Daniela Ramos
