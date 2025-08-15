  1. Inicio
  2. · Sociales

Así vivió Seran School su emocionante Senior Entrance 2026

Recorrido, arte y orgullo marcaron el Senior Entrance 2026 de Seran School en San Pedro Sula.

  • 15 de agosto de 2025 a las 13:12 -
  • Daniela Ramos
Así vivió Seran School su emocionante Senior Entrance 2026

Los seniors 2026 de Seran School posan para la fotografía del recuerdo.

 Fotos: Moisés Valenzuela.
VER MÁS FOTOS
San Pedro Sula, Honduras.

Entre música, sonrisas y aplausos, los estudiantes de último año de Seran School vivieron su esperado Senior Entrance 2026, una jornada que combinó tradición, arte y emoción familiar.

La celebración inició con un recorrido desde el restaurante Dennys del Bulevar Morazán hasta el campus de la institución, en medio del acompañamiento de familiares, amigos y la comunidad educativa.

Durante el trayecto, los 54 jovencitos portaron orgullosos sus camisetas conmemorativas, mientras bailaban y sonaban las pitoretas en medio de globos y papelillos de colores.

Al llegar a las instalaciones, la promoción subió al escenario para celebrar el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Acto seguido, la dirección escolar entregó a cada estudiante la chamarra oficial que los distingue como la Generación 2026, un momento cargado de simbolismo y significado para los futuros graduados.

Uno de los instantes más aplaudidos fue la presentación oficial de la mascota escolar, un tigre, que desde ahora acompañará las actividades institucionales y reforzará el sentido de identidad entre estudiantes.

Los padres de familia junto con el DJ Luna, también cautivaron a los presentes.

Los padres de familia junto con el DJ Luna, también cautivaron a los presentes.

(Fotos: Moisés Valenzuela. )

Arte, color y diversión

También hubo espacio para las presentaciones artísticas, pues los bailarines de Frank Show deleitaron a los presentes al ritmo de la danza africana. Por otra parte, DJ Luna, fue el encargado de animar y dirigir el programa de la mañana.

Los padres de familia también sorprendieron a los jovencitos al bailar la "Macarena", aquella icónica canción que causó furor en los años 90. De esta manera, los progenitores mostraron su apoyo y alegría por el inicio de este ciclo estudiantil.

La jornada concluyó con la sesión de fotografías oficiales, donde los seniors posaron junto a sus padres, hermanos y seres queridos, sellando así un recuerdo que quedará para la historia de la comunidad Seran School.

Los bailarines de Frank Show deleitaron al ritmo del Afro dance.

Los bailarines de Frank Show deleitaron al ritmo del Afro dance.

.

Durante la ceremonia también se hizo la entrega oficial de las chamarras.

Durante la ceremonia también se hizo la entrega oficial de las chamarras.

(Fotos: Moisés Valenzuela. )

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias