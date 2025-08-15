Así vivió Seran School su emocionante Senior Entrance 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Entre música, sonrisas y aplausos, los estudiantes de último año de Seran School vivieron su esperado Senior Entrance 2026, una jornada que combinó tradición, arte y emoción familiar.

La celebración inició con un recorrido desde el restaurante Dennys del Bulevar Morazán hasta el campus de la institución, en medio del acompañamiento de familiares, amigos y la comunidad educativa.

Durante el trayecto, los 54 jovencitos portaron orgullosos sus camisetas conmemorativas, mientras bailaban y sonaban las pitoretas en medio de globos y papelillos de colores.

Al llegar a las instalaciones, la promoción subió al escenario para celebrar el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Acto seguido, la dirección escolar entregó a cada estudiante la chamarra oficial que los distingue como la Generación 2026, un momento cargado de simbolismo y significado para los futuros graduados.

Uno de los instantes más aplaudidos fue la presentación oficial de la mascota escolar, un tigre, que desde ahora acompañará las actividades institucionales y reforzará el sentido de identidad entre estudiantes.