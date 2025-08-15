Así vivió Seran School su emocionante Senior Entrance 2026

Entre música, sonrisas y aplausos, los estudiantes de último año de Seran School vivieron su esperado Senior Entrance 2026, una jornada que combinó tradición, arte y emoción familiar.
La celebración inició con un recorrido desde el restaurante Dennys del Bulevar Morazán hasta el campus de la institución, en medio del acompañamiento de familiares, amigos y la comunidad educativa.
Durante el trayecto, los 54 jovencitos portaron orgullosos sus camisetas conmemorativas, mientras bailaban y sonaban las pitoretas en medio de globos y papelillos de colores.
Al llegar a las instalaciones, la promoción subió al escenario para celebrar el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Acto seguido, la dirección escolar entregó a cada estudiante la chamarra oficial que los distingue como la Generación 2026, un momento cargado de simbolismo y significado para los futuros graduados.
Uno de los instantes más aplaudidos fue la presentación oficial de la mascota escolar, un tigre, que desde ahora acompañará las actividades institucionales y reforzará el sentido de identidad entre estudiantes.
Arte, color y diversión
También hubo espacio para las presentaciones artísticas, pues los bailarines de Frank Show deleitaron a los presentes al ritmo de la danza africana. Por otra parte, DJ Luna, fue el encargado de animar y dirigir el programa de la mañana.
Los padres de familia también sorprendieron a los jovencitos al bailar la "Macarena", aquella icónica canción que causó furor en los años 90. De esta manera, los progenitores mostraron su apoyo y alegría por el inicio de este ciclo estudiantil.
La jornada concluyó con la sesión de fotografías oficiales, donde los seniors posaron junto a sus padres, hermanos y seres queridos, sellando así un recuerdo que quedará para la historia de la comunidad Seran School.
