Entrada Seniors 2026: Así fue el alegre inicio de clases en la MountView Academy

Los estudiantes de preparatoria y último año realizaron su entrada triunfal en la institución bilingüe, donde, además, compartieron anécdotas y buenos momentos

  12 de agosto de 2025
  • Redacción web
Juventud. Los “seniors” 2026 posaron felices para la foto del recuerdo.

FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ
San Pedro Sula.

Con gran entusiasmo, la comunidad educativa de MountView Academy celebró la esperada entrada de los estudiantes que conforman las generaciones “Seniors” y “MiniSeniors” 2026.

Este momento marcó el inicio de una etapa llena de retos, aprendizajes y memorias inolvidables para los alumnos de último año de bachillerato y preparatoria.

Desde tempranas horas, los estudiantes se reunieron en el restaurante Dennys de la colonia Jardines del Valle para compartir un ameno desayuno con los padres de familia.

Una vez que concluyeron su reunión en dicho establecimiento se inició la caravana hacia la institución académica. Los jovencitos iban con un derroche de júbilo en los diferentes automóviles, que estaban decorados con temática de carnaval, globos y papelillos de colores.

Al arribar a la escuela, los pasillos se llenaron de emoción, música y aplausos mientras los estudiantes hacían su entrada triunfal, acompañados por docentes, padres de familia y compañeros, que los recibieron con orgullo y alegría.

 (FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ)

Con sus distintivos colores, pancartas y una energía contagiosa, los “Seniors” y “MiniSeniors” demostraron que están listos para dejar huella en MountView Academy.

El colorido evento no solo simbolizó el inicio del año escolar, sino también el compromiso de cada estudiante con su crecimiento académico, liderazgo y preparación para el futuro.

La escuela Montview Academy se fundó en la ciudad de San Pedro Sula en el año de 1996 con el objetivo de formar y educar a ciudadanos íntegros, bilingües y comprometidos con su comunidad.

 (FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ)

Los pequeños de Preparatoria también disfrutaron su primer día de clases:

 (FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ)

.

