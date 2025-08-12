Entrada Seniors 2026: Así fue el alegre inicio de clases en la MountView Academy

San Pedro Sula.

Con gran entusiasmo, la comunidad educativa de MountView Academy celebró la esperada entrada de los estudiantes que conforman las generaciones “Seniors” y “MiniSeniors” 2026.

Este momento marcó el inicio de una etapa llena de retos, aprendizajes y memorias inolvidables para los alumnos de último año de bachillerato y preparatoria.

Desde tempranas horas, los estudiantes se reunieron en el restaurante Dennys de la colonia Jardines del Valle para compartir un ameno desayuno con los padres de familia.

Una vez que concluyeron su reunión en dicho establecimiento se inició la caravana hacia la institución académica. Los jovencitos iban con un derroche de júbilo en los diferentes automóviles, que estaban decorados con temática de carnaval, globos y papelillos de colores.

Al arribar a la escuela, los pasillos se llenaron de emoción, música y aplausos mientras los estudiantes hacían su entrada triunfal, acompañados por docentes, padres de familia y compañeros, que los recibieron con orgullo y alegría.