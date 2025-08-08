"Wao Wao Fest", un evento para disfrutar con tu mascota

Sacar a pasear a tu mascota no es una simple actividad, es un momento clave para el bienestar físico y emocional de ambos. Durante el paseo, tu perro ejercita sus músculos, mantiene un peso saludable y fortalece su sistema cardiovascular.
Además, explorar nuevos olores y entornos estimula su mente y reduce el aburrimiento, previniendo problemas de conducta. Por esta razón, la Fundación Amor y Abrigo te invita al "Wao Wao Fest", un evento súper familiar para llevar a tu mascota en el que todos podrán hacer ejercicio y divertirse mucho.
El encuentro será este domingo, 10 de agosto, en el Merendón, San Pedro Sula. La caminata comenzará a las 8 am y, al llegar a la meta, podrás disfrutar de muchas sorpresas.
Te espera una jornada para comer deliciosos taquitos de lechón preparado al estilo argentino, desparasitantes para tu mascota, descuentos en grooming, una clase de zumba, degustaciones de patrocinadores y una buena fiesta perruna animada con música en vivo por DJ Paola Rodas y DJ Rojo.
Para adquirir tu boleto, puedes hacerlo en Vetcenter contíguo al CNA, también en el gimnasio Ten Rounds de Plaza Century o vía WhatsApp al 8826-0447.
Todo lo recaudado será en beneficio de la fundación Amor y Abrigo, apoyando a los peluditos que más lo necesitan.