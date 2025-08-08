"Wao Wao Fest", un evento para disfrutar con tu mascota

Sacar a pasear a tu mascota no es una simple actividad, es un momento clave para el bienestar físico y emocional de ambos. Durante el paseo, tu perro ejercita sus músculos, mantiene un peso saludable y fortalece su sistema cardiovascular.

Además, explorar nuevos olores y entornos estimula su mente y reduce el aburrimiento, previniendo problemas de conducta. Por esta razón, la Fundación Amor y Abrigo te invita al "Wao Wao Fest", un evento súper familiar para llevar a tu mascota en el que todos podrán hacer ejercicio y divertirse mucho.

El encuentro será este domingo, 10 de agosto, en el Merendón, San Pedro Sula. La caminata comenzará a las 8 am y, al llegar a la meta, podrás disfrutar de muchas sorpresas.