Rinden homenaje a la trayectoria del Dr. Juan Carlos Ordóñez

Con un ambiente de compañerismo, entusiasmo y elegancia, se llevó a cabo la inauguración del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia en honor al Dr. Juan Carlos Ordóñez, un destacado especialista que cuenta con una amplia trayectoria profesional atendiendo la salud femenina.
El encuentro reunió a médicos nacionales e internacionales para compartir los más recientes avances e investigaciones en el tratamiento y prevención de enfermedades que afectan a las mujeres.
Asimismo, un fraterno cóctel para compartir el éxito alcanzado y arrancar con toda la energía el evento académico que finalizará el 9 de agosto en el Hotel Copantl.
Homenaje
El Dr. Juan Carlos Ordóñez Barahona fue reconocido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Capítulo Noroccidental, debido a su invaluable contribución a la sociedad científica.
“Hablar del Dr. Ordóñez es hablar de entrega, de generosidad, de liderazgo y, sobre todo, de amor por esta especialidad que nos une, comprometidos con la salud de la mujer”, expresó la Dra. Mónica García, presidenta de dicha asociación.
Posteriormente, sus colegas reforzaron las palabras de agradecimiento y admiración al Dr. Ordóñez y finalmente se le otorgó el reconocimiento ante la presencia de su familia y demás invitados especiales.