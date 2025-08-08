Rinden homenaje a la trayectoria del Dr. Juan Carlos Ordóñez

SAN PEDRO SULA.

Con un ambiente de compañerismo, entusiasmo y elegancia, se llevó a cabo la inauguración del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia en honor al Dr. Juan Carlos Ordóñez, un destacado especialista que cuenta con una amplia trayectoria profesional atendiendo la salud femenina.

El encuentro reunió a médicos nacionales e internacionales para compartir los más recientes avances e investigaciones en el tratamiento y prevención de enfermedades que afectan a las mujeres.

Asimismo, un fraterno cóctel para compartir el éxito alcanzado y arrancar con toda la energía el evento académico que finalizará el 9 de agosto en el Hotel Copantl.