Rinden homenaje a la trayectoria del Dr. Juan Carlos Ordóñez

En una ceremonia especial, el destacado ginecólogo recibió un reconocimiento a su labor y se dio por inaugurado el XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia.

  • 08 de agosto de 2025 a las 14:17 -
  • Marisol Soto
El Dr. Ordóñez recibió el reconocimiento de parte de sus colegas, las doctoras Sobeyda López y Doria Carrasco.

 Fotos: Moisés Valenzuela
SAN PEDRO SULA.

Con un ambiente de compañerismo, entusiasmo y elegancia, se llevó a cabo la inauguración del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia en honor al Dr. Juan Carlos Ordóñez, un destacado especialista que cuenta con una amplia trayectoria profesional atendiendo la salud femenina.

El encuentro reunió a médicos nacionales e internacionales para compartir los más recientes avances e investigaciones en el tratamiento y prevención de enfermedades que afectan a las mujeres.

Asimismo, un fraterno cóctel para compartir el éxito alcanzado y arrancar con toda la energía el evento académico que finalizará el 9 de agosto en el Hotel Copantl.

Homenaje

El Dr. Juan Carlos Ordóñez Barahona fue reconocido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Capítulo Noroccidental, debido a su invaluable contribución a la sociedad científica.

“Hablar del Dr. Ordóñez es hablar de entrega, de generosidad, de liderazgo y, sobre todo, de amor por esta especialidad que nos une, comprometidos con la salud de la mujer”, expresó la Dra. Mónica García, presidenta de dicha asociación.

Posteriormente, sus colegas reforzaron las palabras de agradecimiento y admiración al Dr. Ordóñez y finalmente se le otorgó el reconocimiento ante la presencia de su familia y demás invitados especiales.

Marisol Soto
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Periodista multimedia y presentadora de noticias, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en cobertura social y de espectáculos.

Ver más
