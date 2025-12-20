Acribillada muere una mujer en sector Mackay, San Pedro Sula

Una mujer perdió la vida de forma violenta este sábado en el sector Mackay de San Pedro Sula.
La víctima quedó sin vida en el interior de una camioneta Toyota Prado blanca, luego de recibir múltiples balazos a través de la ventana del conductor. Una fuente policial informó que se trata de Lilian Elizabeth Padilla Martínez.
El carro quedó a orilla de la vía, tras impactar en el costado con un muro perimetral. También recibió varios balazos en la puerta. El hecho ocurrió cerca del acceso a una residencial de la zona.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar la escena y levantar primeras indagatorias. Aunque el 911 se hizo presente al lugar, la víctima ya estaba sin vida.