Acribillada muere una mujer en sector Mackay, San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Una mujer perdió la vida de forma violenta este sábado en el sector Mackay de San Pedro Sula.

La víctima quedó sin vida en el interior de una camioneta Toyota Prado blanca, luego de recibir múltiples balazos a través de la ventana del conductor. Una fuente policial informó que se trata de Lilian Elizabeth Padilla Martínez.