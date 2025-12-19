Cardona revela consejos a ministros: "No saquen casas fiadas"

Prosiguió: "Cuando renuncié a mi cargo para que se me investigara, lo hice convencido de que eso enviaría un mensaje, pero la otra involucrada siguió haciendo y deshaciendo en Copán, con sueldo y Prado nueva, presumiendo con soberbia su impunidad. Todavía lo hace. Todas esas cosas, las vio el país. Me siento orgulloso de estar en la llanura sin riquezas, listo para enfrentar a la justicia por lo que sucedió bajo mi responsabilidad, a mis espaldas, por esa maldita ambición al poder y al dinero de muchos y muchas en este proyecto de Refundación".