Cardona revela consejos a ministros: "No saquen casas fiadas"

José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que dejó su cargo este año en medio del escándalo por supuesta corrupción en esa entidad, en un caso que también involucró a la congresista Isis Cuéllar (Libre), se refirió en las últimas horas a conversaciones y consejos que daba a ministros, viceministros y otros funcionarios de la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Cardona, cuyo estilo controvertido y directo ha hecho que el foco se posicione sobre él varios meses después de dejar su cargo en Sedesol, dijo que a varios funcionarios "se les olvidó costo de la libra de pollo o de las tortillas y el huevo".
El 21 de junio de este 2025, en un video difundido en las redes sociales y los medios de comunicación a nivel nacional, se evidenció como, supuestamente, funcionarios del gobierno central y diputados se repartieron millones de lempiras con el argumento de que ese dinero era para entregar ayudas sociales.
En declaraciones vertidas por el fiscal general, Johel Zelaya, el 8 de julio del presente año, aseguró: “Nosotros estamos investigando el tema de Sedesol. Desde el día que salió el video, desde ese momento ordené que se subiera una denuncia de oficio”. El caso involucraba a Cardona y Cuéllar.
Tras una fuerte presión ciudadana y tras filtrarse el video que evidenció el supuesto uso del dinero público en actos de campaña política, Cardona renunció al cargo que tuvo desde que comenzó la gestión de Xiomara Castro en enero de 2022.
El 27 de junio, Cardona llegó a un Consejo de Ministros en Casa Presidencial y fue ahí donde se le aceptó la renuncia por el escándalo de fondos provenientes de Sedesol. Antes de ello defendió la utilización de recursos y dijo que todo era lícito.
"A muchos camaradas ministros, viceministros, directores, siempre les dije: “no saquen casas fiadas, no saquen carros fiados, no metan a sus hijos en escuelas privadas porque 4 años pasan volando”. Mucha de esa gente venía de donde venimos todos: de abajo. Y muchos de ellos en cuestión de poco tiempo olvidaron el costo de la libra de pollo o de las tortillas y el huevo. Decían que no les ajustaban 100 mil lps. de sueldo, nadie les corregía esas palabras. Lo decían en las entrevistas, una pena", escribió Cardona ayer en sus redes sociales.
Cardona añadió: "Cuando tocó liquidar instituciones (caso de SEDIS y Vida Mejor, por ejemplo) muchos nacionalistas lloraban porque sabían que vivían estilos de vida que no podían financiar fuera del gobierno (me refiero a los que no robaron). Imagínense que esa gente llevaba 12 años en el poder. Uno ve y aprende. Fue durísimo ese proceso porque de alguna manera, uno no deja de pensar en que eran ellos en ese momento, pero un día le podía pasar a los nuestros".
"Pues bien, ese día está por llegar. Hoy les enoja que yo haga chiste con eso de la “vil e inhóspita llanura”, recibo insultos a diario y hasta amenazas, pero de fondo es impotencia porque ven la realidad asomarse en la esquina. Yo siempre hice mis compras de supermercado, de ropa, las necesidades de la casa. Siempre comí en los mismos comedores de carretera, siempre traté de tener los pies en la tierra. Es difícil, porque el poder seduce, pero uno tiene que educarse", extendió el exministro de Sedesol.
"Benito Juárez decía que había que vivir en la “justa medianía”, con sobriedad, moderación y austeridad. Digo estas cosas porque llevo 6 meses fuera del gobierno y porque quienes no tenemos privilegios de clase, siempre volvemos a la realidad tarde o temprano. Se creyeron capitalistas por estar en esos puestos y se olvidaron que este pueblo es pobre y que ve, nos ve", agregó Cardona.
Prosiguió: "Cuando renuncié a mi cargo para que se me investigara, lo hice convencido de que eso enviaría un mensaje, pero la otra involucrada siguió haciendo y deshaciendo en Copán, con sueldo y Prado nueva, presumiendo con soberbia su impunidad. Todavía lo hace. Todas esas cosas, las vio el país. Me siento orgulloso de estar en la llanura sin riquezas, listo para enfrentar a la justicia por lo que sucedió bajo mi responsabilidad, a mis espaldas, por esa maldita ambición al poder y al dinero de muchos y muchas en este proyecto de Refundación".
Cerró su publicación escribiendo: "La llanura y la persecución que se vienen, nos harán reflexionar a todos. Prohibido olvidar que somos resistencia pero también, prohibido olvidar que nos debemos a los más necesitados, que luchamos por eso. Nuestra Presidenta fue un ejemplo, en todo, pero muchos no aprendieron. Y bueno, jueves de catarsis. Saludos desde mi carrito comprado en la pandemia, con mucho esfuerzo, como me enseñaron mis viejos".