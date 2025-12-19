La More afirma que su relación está bien y todo es "marketing"

La More ha estado involucrado en un supuesto altercado con su pareja Sylse Fox, quien lo expuso en redes sociales por un sensual baile con la expresentadora de televisión Alejandra Rubio, así como unas capturas de pantalla reveladoras.
Sylse tiró varios dardos a su pareja, lo cual aparentaba problemas en su relación y apuntaba a una supuesta infidelidad.
Incluso Lipstickfables no desaprovechó la "oportunidad" y criticó la actitud de La More: "Si vos querés el raspa party 24/7, divorciate", le dijo.
Por su parte, el presentador Álex Cáceres defendió el baile de La More y Alejandra Rubio: "Ese baile así es, no tiene nada de malo".
Sylse volvió a publicar al respecto después de que explotara la polémica: "No me afectan las especulaciones o malos comentarios de personas que están peor que yo, soy una mujer con principios y mi vida no se detiene", escribió.
Incluso, ambos alimentaron más la situación y se dejaron de seguir en Instagram, una novela que parecía más real que nunca, aunque como en parte se espera de los creadores de contenido, resultó dar un giro inesperado.
La More publicó una foto que ya está dándole la vuelta a las redes sociales. En la misma aparece con su hijo y su esposa muy felices, lo cual deja atrás todo lo sucedido.
Y escribió: "Ella no queda como payasa. Quedan ustedes por andar creyendo todo lo que ven en las redes y opinando sin saber. Jaaa, buayyy. Marketing".
Esto parece despejar toda especulación de una separación, y según La More solo fue un plan estratégico de marketing para posicionarse nuevamente en el foco mediático.
Su publicación obtuvo 1,2 millones de visualizaciones y más de 200 mil interacciones, lo cual le dejó más de 1.654,54 dólares como ganancia, según otra publicación. Aunque algunos usuarios en los comentarios publicaron supuestos detalles de la imagen que parecen haber sido editados, con lo cual afirman que no son reales esas cifras.