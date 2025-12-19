Embolsado hallan cadáver de un hombre en San Pedro Sula

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida y embolsado la mañana de este día en una calle que conduce hacia la colonia El Limonar, del sector Los Cármenes, a la altura del bulevar del este en San Pedro Sula.
De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue localizado a la orilla de un bordo, parcialmente cubierto, y según lo poco que quedó expuesto, se trataría de un joven que vestía una camisa verde y calzoneta negra.
Hasta el momento, la víctima únicamente ha sido identificada como Marlon Alejandro.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para resguardar el lugar, a la espera del personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo.
El cuerpo fue encontrado a aproximadamente 200 metros del sitio donde, hace unos diez días, fue abandonado otro joven en circunstancias similares, lo que ha incrementado la preocupación de los habitantes del sector.
Este hecho se convierte en el cuarto caso de una persona hallada embolsada en San Pedro Sula. De acuerdo con una investigación de La Prensa, los primeros tres casos habrían sido atribuidos a la estructura criminal MS-13, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente si este nuevo crimen guarda relación con esos hechos.