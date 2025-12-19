Embolsado hallan cadáver de un hombre en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida y embolsado la mañana de este día en una calle que conduce hacia la colonia El Limonar, del sector Los Cármenes, a la altura del bulevar del este en San Pedro Sula. De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue localizado a la orilla de un bordo, parcialmente cubierto, y según lo poco que quedó expuesto, se trataría de un joven que vestía una camisa verde y calzoneta negra.

Hasta el momento, la víctima únicamente ha sido identificada como Marlon Alejandro. Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para resguardar el lugar, a la espera del personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo.