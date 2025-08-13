San Pedro Sula repone “Los Derechos del Hombre” con elenco renovado

San Pedro Sula

Casi dos décadas después de su última puesta en escena, el Círculo Teatral Sampedrano presenta la reposición de Los Derechos del Hombre, obra del dramaturgo español Alfonso Paso, estrenada originalmente en 1963 y llevada a los escenarios hondureños en 2006 bajo la dirección de Oscar Barahona (QDDG).

En esta ocasión, la dirección estará a cargo de Oscar Barahona hijo, con la codirección de Eduardo Torres, quienes han conformado un elenco que, según la producción, combina experiencia, compromiso y talento para ofrecer “un verdadero espectáculo” al público.

La trama combina comedia y crítica social a través de enredos legales y dinámicas familiares. La historia sigue a Julia, una joven empresaria decidida a anular un contrato con el obstinado empresario Ramón Lloverás, con la ayuda de su abogada Narcisa, tan brillante como implacable.

A su alrededor, desfilan personajes como Arturo, el esposo sensible y despistado; Elena, la madre de Julia que busca salvar el matrimonio de su hija; Bibi, la criada con ansias de libertad; y Cándida, quien tras vivir en libertad decide buscar trabajo en un hogar como el de Julia y Arturo.

El montaje aborda, entre risas, temas como el empoderamiento femenino, el choque entre tradición y modernidad, y el equilibrio entre la vida laboral, amorosa y familiar.

El elenco está conformado por Moisés Orellana, Dafhne Izaguirre, Nuria Fernández, Clara González, Débora López y Eduardo Torres, con el debut de Johanna Bueso. La escenografía recrea un apartamento en Madrid decorado con obras del pintor hondureño Carlos Lamothe, que ha cedido piezas de su colección para la producción.

La obra estará disponible para el público sampedrano en las próximas semanas, ofreciendo una mezcla de humor, reflexión y talento nacional sobre las tablas.