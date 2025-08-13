Flautista hondureño, Jorge Rodríguez, gana el primer lugar en concursos de Europa

San Pedro Sula, Honduras.

Jorge Rodríguez vuelve a poner en alto el nombre de Honduras. El flautista sampedrano fue galardonado recientemente en dos concursos artísticos que se realizaron en Bulgaria y Rumanía. No es la primera vez que Rodríguez es honrado en competencias internacionales. En 2024 obtuvo el primer lugar en el International Soloist Competition (Flute), en la ciudad de Grenchen, en Suiza. Y es en Suiza donde ha radicado desde hace varios años desde que recibió una beca para estudiar en este país. En primicia para LA PRENSA, Rodríguez reveló, además, que pronto se mudará a Alemania para trabajar con la Ópera de Hannover. “Bueno, estos concursos a los que me presenté, ambos son internacionales y se presentan muchísimos flautistas de todas partes del mundo. El primer concurso es el Moyse International Flute Competition, que se realizó en Sofía, Bulgaria. Y en ese gané el primer lugar, pero compartimos ese puesto con una flautista austriaca”, nos cuenta el músico.

Asimismo, dice que su participación en dichos eventos fue algo retador, ya que en las rondas finales solo tenían pocos minutos para ensayar, y luego salir a tocar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Había que tener una concentración mental de acero prácticamente, tener los nervios de acero. Pero fue una experiencia gratificante”, asegura. El Moyse International Flute Competition se realizó desde el 28 de junio al 2 de julio. Luego, el 5 de julio. Tres días después, Jorge viajó a Rumanía para participar en otro concurso, el Cluj International Flute competition. “Este es un concurso mucho más grande en comparación al primero. Duró una semana, del 5 al 12 de julio, y en la primera ronda hubo una pre selección por video donde había como unos 350 flautistas aproximadamente. Luego invitaron a 105 flautistas para el concurso en vivo, en persona. Nos presentamos, se realizaron tres rondas durante la semana y en ese concurso tuve la bendición también de estar en la final y obtener el primer lugar. Fue bastante cansado. Siendo honesto, ha sido una de las cosas más alocadas que he hecho sin ser consciente de la adrenalina que uno puede estar teniendo en esos días. Pero agradecido con Dios y con la vida por estas maravillosas oportunidades”, comenta el artista sampedrano con emoción.

Un nuevo capítulo en Alemania. El joven hondureño ha concluido con sus estudios superiores en Basilea, Suiza, y ahora prepara sus maletas para iniciar un nuevo capítulo en su vida: se mudará a Alemania para trabajar con la Ópera de Hannover. “Tuve la oportunidad de entrar a una segunda maestría aquí en Basilea, la terminé, me gradué en abril y ya cerré mi ciclo de estudiante. Un mes después, a finales de mayo, gané una audición para ser asistente principal de flauta en la ópera de Hannover en Alemania. Va a ser un contrato de una temporada, que comienza ahora en agosto, así que en estos momentos estoy preparando toda la mudanza desde Suiza a Alemania para empezar a trabajar”.