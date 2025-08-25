Senior Entrance con espíritu mundialista con los alumnos de la escuela Episcopal

San Pedro Sula.

Con mucho ritmo y emoción, los 46 Seniors de la Escuela Episcopal Bilingüe “El Buen Pastor” celebraron su esperada Senior Entrance, marcando el inicio de su último año estudiantil con una jornada inolvidable.

La cita comenzó muy tempranito, a las 5:45 a.m. frente a la Estación de Bomberos de Barrio Los Andes, donde los estudiantes se reunieron con sus padres y otros seres queridos.

En punto de las 7 de la mañana arrancó el recorrido hasta la institución animados por DJ Luna, quien puso a vibrar a todos con música contagiosa.

El desfile recorrió la emblemática Avenida Circunvalación, de San Pedro Sula, pasando por la 105 Brigada, el Monumento a la Madre y Cemesa hasta llegar a la escuela a las 8:00 de la mañana.

Al llegar al campus, los Seniors sorprendieron con un enérgico baile temático inspirado en el Mundial de fútbol, nuevamente bajo la dirección musical del DJ Luna, quien ya se ha convertido en un rostro conocido en las entradas de las escuelas.

Camisetas, banderas y coreografías llenaron el ambiente de color y pasión deportiva, reflejando la unión y alegría que caracteriza a esta generación.

Para cerrar con broche de oro, y después de la jornada escolar, los estudiantes compartieron un almuerzo especial en Ketchup, donde continuaron celebrando entre risas, fotos y buenos deseos.