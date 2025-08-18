"Arrecifes y colores": El arte de Julio César Contreras ilumina la Galería Colibrí del CCS

San Pedro Sula, Honduras.

La noche del pasado 14 de agosto, la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS) se vistió de gala para recibir a los amantes del arte y figuras del ámbito cultural en la inauguración de "Arrecifes y colores", la más reciente exposición del reconocido pintor hondureño Julio César Contreras, ganador del Salón Nacional del Arte en 2013.

La muestra, compuesta por 33 obras, sumerge al espectador en un universo marino vibrante, donde los arrecifes cobran vida a través de pinceladas audaces y una paleta cromática que evoca tanto la serenidad como la fuerza del océano.

Contreras logra capturar la esencia de los ecosistemas submarinos con una sensibilidad que conmueve y sorprende.

La velada contó con la presencia de artistas locales, coleccionistas, críticos de arte y representantes de instituciones culturales. Entre brindis y conversaciones, los asistentes pudieron dialogar con el artista, quien compartió detalles sobre su proceso creativo y la inspiración detrás de cada pieza.