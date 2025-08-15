Educadores se capacitan con nuevo modelo pedagógico de Santillana

Una masiva cantidad de docentes y directivos de diversas instituciones educativas se reunió para conocer el nuevo modelo pedagógico de Santillana Honduras, denominado META.

El evento se realizó en el salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl, donde se brindaron detalles de este nuevo programa académico que brinda una propuesta integral para conectar la misión institucional, las emociones, la tecnología y el aprendizaje, los cuales son pilares que inspiran a construir aulas inclusivas, dinámicas y significativas para los niños.

Meta se basa en el Modelo Pedagógico de Cinco Pasos (MP5D) que incluyen: diagnóstico, detonador, desarrollo, destino, y dominio; estos elementos ayudan al estudiante a fomentar el pensamiento crítico, fortalecer sus habilidades y promover el bienestar emocional.

Durante la jornada, los asistentes vivieron demostraciones prácticas de como este modelo integra la neuropedagogía, psicología positiva y aprendizaje inmersivo, además de herramientas digitales de última generación, inteligencia artificial y un entorno digital que facilita la esneñaza presencial y virtual.