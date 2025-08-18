Así fue la exposición “Tejidos de Existencia, Mis Memorias”, de la artista Mayra Casiano

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM-CURSPS), a través de su Carrera de Educación Artística, en colaboración con la Alianza Francesa de San Pedro Sula, inauguró la exposición pictórica “Tejidos de Existencia, Mis Memorias”, un homenaje a la destacada artista hondureña Mayra Casiano. La velada, conducida por Otoniel Paz, reunió a representantes diplomáticos, instituciones culturales y académicas, artistas nacionales, medios de comunicación, patrocinadores y comunidad universitaria, en un encuentro donde la memoria, el arte y la sensibilidad se entrelazaron en una sola expresión.

Durante el evento, se destacó el valioso respaldo de la Alianza Francesa, así como la presencia de autoridades como el director del Centro Regional UPNFM-SPS, Mgtr. Jaime García; la directora ejecutiva de la Alianza Francesa, Madame Alejandra Cerna; el jefe de la Sección Académica de Arte, el Lic. Gerson Andino; el Lic. Dieter Fertsch, del Consulado de Alemania y el Lic. Jorge Torres de la Pinacoteca del Banco Central de Honduras. También asistieron a la velada, la Lic. Zully Cuellar del Centro Cultural Sampedrano, Lic. Carlín Quezada del Centro Cultural Infantil, Lic. Marvin Alvarado del Instituto St. Joseph y de diversas entidades culturales del país. La exposición contó con una selección de obras figurativas con toques de fantasía y surrealismo, elaboradas principalmente en óleo y acrílico, en las que predominan las líneas curvas y un mensaje de conexión y concientización ambiental.

Mayra Casiano, con una trayectoria artística nacional e internacional, ha sido galardonada en certámenes como la IV Muestra Nacional de Acuarela (2019), el XXXII Salón Nacional de Arte (2022) y losInternational Art Professionals Awards – Mondial Art Academia (2023). El acto incluyó intervención musical de la banda CATARSIS, integrada por estudiantes de la Carrera de Educación Artística, así como un brindis y degustación en honor a la artista. La UPNFM-CURSPS reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura nacional, generando espacios de encuentro que inspiran y fortalecen la creación artística en Honduras.