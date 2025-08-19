Doña Rosario Sagastume de Ferrari: Tres décadas sin la dama de la comunicación

Reconocimiento

San Pedro Sula, Honduras.- La Fundación José Rafael Ferrari, institución promotora del arte, la cultura, los valores y la educación nacionales, al conmemorarse este 19 de Agosto los 30 años del fallecimiento de Doña Rosario Sagastume de Ferrari, rinde tributo a la memoria de una extraordinaria mujer que amó entrañablemente a su Patria, que llevó en su corazón durante toda su vida a esa Honduras que le vio nacer y que profesó con sus actitudes la grandeza de su nación. Cuando se habla de las grandes mujeres de Honduras, hay un nombre que está escrito con caracteres de oro, como aparecen en ésas páginas de la historia nacional, María Josefa Lastiri, Lucila Gamero de Medina, Visitación Padilla, Teresita Fortín, Clementina Suárez, Paca Navas de Miralda, Lydia Handal, Serafina Milla, Angela Valle, Argentina Díaz Lozano, Jeannete Kawas, Enriqueta de Lazarus, Cristina Rubio, Alba Alonso de Quezada, Martha Raudales de Midence, Irma Acosta de Fortín, Corina Barahona, Elizabeth Handal, Sor María Rosa, Alejandrina Bermúdez de Villeda Morales, Nora de Melgar, Leticia Silva de Oyuela y otras exponentes del feminismo hondureño que descansan en la Paz del Señor.

En ésa galería de extraordinarias hondureñas, sobresale el nombre de Rosario Sagastume Torres de Ferrari, pionera de la radiodifusión nacional cuando en compañía de su esposo el P.M. Rafael Ferrari García fundaron en 1933 la primera emisora comercial de Honduras, la H.R.N.

Pionera de la radiodifusión en Honduras

Muchos quizás desconocen la vida de tan extraordinaria mujer que se destacó como empresaria y contribuyó junto a Victoria Buchard de Castellón, Corina Fálope, María Trinidad del Cid, Carlota Falk, Natalia de Mazier, María Luisa Soto y otras valientes mujeres a que se otorgaran en 1954 los derechos civiles a la mujer hondureña. Allá a principios del siglo XX, Don Manuel Bonilla Chirinos siendo Presidente de Honduras, contrató a educadores guatemaltecos para iniciar una reforma educativa y que formaran a una nueva generación de maestros y entre ellos llegaron al país Don Lisandro y Don Maximiliano Sagastume, recomendados por el gran mentor Pedro Nufio que en el gobierno de Don Policarpo Bonilla en 1884 se encontraba en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Don Maximiliano se casó recién llegado en 1903 con Doña María Torres y de ese matrimonio nacieron Alfredo, Oscar, Rosario, Maximiliano y Betulia Sagastume Torres.

Doña Rosario nació un 3 de Febrero de 1906 en Tegucigalpa, para ella un día memorable porque desde que ella cumplió sus 19 años en 1925 el Papa Pío XI declaró esa fecha como el Día de la Virgen de Suyapa. Patrona de Honduras. En un prestigiado colegio capitalino estudió ciencias contables y a finales del año 1932 conoció a un joven que recién había retornado al país después de sus estudios en el estado de California y que laboraba con la empresa Tropical Radio que había operado una emisora experimental llamada HRB La Voz del Trópico donde se había destacado como Locutor.

Una empresa familiar, un reto

Un ligero noviazgo y el P.M. Rafael Ferrari García pidió la mano de Rosario a Doña María Torres y contraen nupcias a principios de 1933. Una nueva vida se abre para el matrimonio Ferrari-Sagastume y Don Rafael comienza a acariciar el sueño de abrir una radioemisora habida su experiencia en La Voz del Trópico. Doña Chayo le entusiasma y le da ánimo para hacerle frente a las adversidades porque el gobierno de ese entonces no le daba la autorización para operar la radioemisora porque consideraban que por pertenecer al Partido Liberal podía utilizar la radio contra la administración Carías Andino. Por fin vencidos los obstáculos Don Rafael sale al aire el 1 de Noviembre con la emisora HRN, él locuta y su operadora fue Doña Chayo en un estudio acondicionado en una pieza de una casa en el Barrio Las Delicias que le alquilaron al Dr. Tito López Pineda. Doña Rosario estaba embarazada de su primer hijo José Rafael que nació un 10 de Febrero de 1934, pero su voluntad de seguir adelante, de no desmayar la aferró al genial proyecto de su esposo. Del matrimonio Ferrari Sagastume surgen a la vida José Rafael, Dina y Marcela que en Noviembre de 1951 experimentan la pena de perder a su padre y como el mayor de ellos estudiaba en Estados Unidos, miraban con preocupación quien podía hacerse cargo de la estación radial que comenzaba a tener competencia. Doña Chayo no desmayó, en Enero de 1952 se hizo cargo de la Gerencia y se rodeó de sus leales empleados como Rodolfo Brevé Martínez, Rigoberto Cuéllar Cerrato, Roberto Neils, Gustavo Acosta Mejía y otros y con valentía y decisión se puso al frente de HRN ampliando los horarios de transmisión, incorporando a nuevas figuras de la locución, fundando en Junio de 1952 el Diario Matutino. En 1954 con valentía le hizo frente a las amenazas del gobierno de facto de Don Julio Lozano Díaz que por los comentarios y las críticas que se hacían en los noticieros, le cerrarían la radio y le suspenderían el permiso de operación.- Con estoicismo recibió las advertencias del gobernante, suspendió las transmisiones en protesta y expuso ante el pueblo su decisión. Doña Chayo esperó a su hijo José Rafael y al culminar los estudios en Estados Unidos, le entregó las riendas, pero ella seguía siendo la inspiración de la primera emisora del país. Doña Chayo fue una mujer que sabía apreciar a quienes trabajaban en su empresa, vivía en la casa familiar que formó con Don Rafael en el Barrio El Guajoco en la subida de La Fuente donde se criaron José Rafael, Dina y Marcela.

Secuestro y liberación