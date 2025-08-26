Safari de emociones en la "Senior Entrance" de la Franciscan School

San Pedro Sula, Honduras.

Las calles de San Pedro Sula se llenaron de color y música con el recorrido que realizaron los seniors 2026 de la Franciscan School.

Y es que los alumnos de último año celebraron por todo lo alto el inicio de su nuevo ciclo escolar.

La jornada comenzó en horas de la mañana afuera del estadio Morazán, desde donde los chicos partieron en una alegre caravana que recorrió las principales calles de la ciudad.

Con bocinas, peluches y atuendos selváticos y una energía contagiosa, los jovencitos anunciaron su llegada a la recta final de su etapa de colegiantes.