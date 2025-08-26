  1. Inicio
Safari de emociones en la "Senior Entrance" de la Franciscan School

El evento no solo marcó el inicio de un ciclo lleno de retos y sueños, sino que también reafirmó el espíritu de unidad, fé y alegría que caracteriza a la escuela

Los jovencitos, en compañía de DJ Luna, hicieron vibrar el escenario.

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ.
San Pedro Sula, Honduras.

Las calles de San Pedro Sula se llenaron de color y música con el recorrido que realizaron los seniors 2026 de la Franciscan School.

Y es que los alumnos de último año celebraron por todo lo alto el inicio de su nuevo ciclo escolar.

La jornada comenzó en horas de la mañana afuera del estadio Morazán, desde donde los chicos partieron en una alegre caravana que recorrió las principales calles de la ciudad.

Con bocinas, peluches y atuendos selváticos y una energía contagiosa, los jovencitos anunciaron su llegada a la recta final de su etapa de colegiantes.

(FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ. )

La temática elegida fue Safari, y no faltaron los estampados de animal print así como accesorios exóticos y decoraciones que transformaron la entrada del colegio en una auténtica aventura africana.

Al llegar al campus, los seniors ofrecieron una espectacular coreografía que hizo vibrar a toda la comunidad estudiantil, bajo la dirección del reconocido DJ Luna, quien puso el ritmo perfecto para la ocasión.

Más allá de la celebración, los estudiantes dedicaron un momento especial a la reflexión y la gratitud.

Con una emotiva oración al Creador y a la Virgen de Fátima, agradecieron por la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, rodeados de amigos, maestros y familiares.

(FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ.)

.

