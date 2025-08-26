Premios Inspira destacan a mujeres líderes en el café hondureño

San Pedro Sula, Honduras.

La primera edición de los Premios Inspira 2025: Mujeres en el Café rindió homenaje a productoras, baristas, emprendedoras y líderes que están marcando huella en la industria cafetera del país.

El evento fue impulsado por Inspira Network, comunidad fundada por Dess Carías, en alianza con el Honduran Coffee Expo (HOCE), con el propósito de visibilizar el talento femenino que impulsa el desarrollo del café hondureño desde las fincas hasta las cafeterías.

En total, se entregaron reconocimientos en cinco categorías:

Guardianas del Café: Glendy Sobeida Aguilar.

Innovación con Aroma: Delmy Verenice Alvarado.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Barista de Altura: Mary Portillo Romero.

Café con Impacto: Edna Santos.

Mujer Leyenda: Lidia Raquel Girón.