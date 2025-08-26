  1. Inicio
Premios Inspira destacan a mujeres líderes en el café hondureño

La primera edición de Premios Inspira, que reconoció a productoras, baristas y emprendedoras, se llevó a cabo en el Honduran Coffee Expo 2025 que realizó en Expocentro

  • 26 de agosto de 2025 a las 10:54 -
  • Redacción web
Desde las fincas hasta las cafeterías, esta primera edición celebra a productoras, baristas, emprendedoras y líderes que, con su trabajo, están revolucionando el mundo del café.
San Pedro Sula, Honduras.

La primera edición de los Premios Inspira 2025: Mujeres en el Café rindió homenaje a productoras, baristas, emprendedoras y líderes que están marcando huella en la industria cafetera del país.

El evento fue impulsado por Inspira Network, comunidad fundada por Dess Carías, en alianza con el Honduran Coffee Expo (HOCE), con el propósito de visibilizar el talento femenino que impulsa el desarrollo del café hondureño desde las fincas hasta las cafeterías.

En total, se entregaron reconocimientos en cinco categorías:

Guardianas del Café: Glendy Sobeida Aguilar.

Innovación con Aroma: Delmy Verenice Alvarado.

Barista de Altura: Mary Portillo Romero.

Café con Impacto: Edna Santos.

Mujer Leyenda: Lidia Raquel Girón.

Glendy Sobeida Aguilar fue reconocida en la categoría: Guardianas del Café. ​​​​

Además, se otorgaron menciones especiales a Pastora García (Café con Impacto) y Kathya Irías (Innovación con Aroma).

Las galardonadas fueron seleccionadas por el comité de género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con base en su trayectoria comprobada, impacto positivo, innovación y compromiso con el empoderamiento femenino.

La primera edición alcanzó un total de 37 postulaciones únicas y cerca de 50 participaciones, marcando un precedente histórico al convertirse en el primer reconocimiento oficial a las mujeres que contribuyen a la cadena de valor del café en Honduras.

Inspira Network es una comunidad de mujeres en Honduras enfocada en crear espacios de conexión, crecimiento y empoderamiento, fundada por Dess Carías.

Cada premiada recibió una pieza artística del pintor y muralista Denis Berríos, además de acceso a herramientas digitales, acompañamiento de pre-digitalización con la incubadora InspiraLab y espacios de visibilidad para continuar inspirando a más mujeres en el rubro.

Con esta iniciativa, Inspira Network y HOCE reafirmaron su compromiso de empoderar, reconocer e inspirar a las mujeres que transforman la industria cafetera, una taza a la vez.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

