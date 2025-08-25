La Granja de Zenón en San Pedro Sula con show solidario

San Pedro Sula

La alegría, la música y la solidaridad se unirán en un evento familiar inolvidable: La Granja de Zenón presentará su nuevo espectáculo La Búsqueda del Tesoro el sábado 20 de septiembre en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula, con dos funciones programadas a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

Este show infantil, que ha conquistado a millones de niños en toda Latinoamérica, no solo promete diversión, sino también impacto social. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar los dos centros escolares de la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles, que brindan atención y educación a niños en situación de vulnerabilidad.

“Queremos que las familias vivan un día inolvidable, lleno de música, risas y diversión. Pero, sobre todo, que sepan que cada entrada significa esperanza para muchos pequeños que lo necesitan”, expresaron los organizadores.

Los asistentes podrán disfrutar de personajes como Bartolito, la Vaca Lola y Zenón, quienes interpretarán sus canciones más queridas. Además, se ofrecerán dinámicas familiares, rifas, regalos y varias sorpresas.

Detalles del evento

Lugar: Gimnasio Municipal de San Pedro Sula (con aire acondicionado y estacionamiento)

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Funciones: 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

Entradas: Disponibles en Eticket con opciones como:

Boletos Experiencia BAC: Normal, L944.00; 10% BAC, L850.00; PACK Familia (4 tickets) L755.75.

Entrada general: Normal, L556.00; 10% BAC, L500.00; PACK Familia (4 tickets) L444.75.

Paquetes familiares con 20 % de descuento en la compra de cuatro entradas. Pago en cuotas sin intereses a 3 y 6 meses

El espectáculo está diseñado para toda la familia y se perfila como una de las experiencias más memorables del año en San Pedro Sula.