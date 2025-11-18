Jardín Mika recibe Mención Especial en los Trophées de l’écoresponsabilité

San Pedro Sula

La Alianza Francesa de San Pedro Sula (AF-SPS) anunció que su proyecto Jardins Mika, un arboreto pedagógico y ecológico dedicado a la educación ambiental y la promoción de la biodiversidad, obtuvo una Mención Especial en el concurso internacional Trophées de l'écoresponsabilité du réseau des Alliances Françaises, celebrado en Hangzhou, China.

Durante el Congreso Mundial de las Reservas de Biosfera (Hangzhou, 24 de septiembre de 2025), la Fundación de las Alianzas Francesas y MAB Francia (El Hombre y la Biosfera – UNESCO) revelaron a los proyectos galardonados del certamen, una iniciativa que reconoce acciones ejemplares de sostenibilidad y responsabilidad ambiental dentro de la red global de Alianzas Francesas.

La Mención Especial otorgada al Jardín Mika destaca la originalidad, el impacto social y el valor educativo de un proyecto que una naturaleza, cultura y comunidad en el corazón de San Pedro Sula. La noticia fue recibida con entusiasmo por la Alianza Francesa de San Pedro Sula durante las Jornadas de Gobernanza de las Alianzas Francesas de América Central, realizadas en San José, Costa Rica, los días 30 y 31 de octubre de 2025, con la participación de presidentes, directores de la región y representantes de la Fundación de las Alianzas Francesas.

"Esta distinción nos llena de orgullo porque representa la voz del compromiso ecológico desde Honduras hacia el mundo francófono. El Jardín Mika es mucho más que un espacio verde: es un lugar de aprendizaje, de memoria y de esperanza, que inspira a las nuevas generaciones a reconectarse con la naturaleza", expresó Daphne Pérez Rittenhouse, presidenta de la junta directiva de la Alianza Francesa de San Pedro Sula.