Jardín Mika recibe Mención Especial en los Trophées de l’écoresponsabilité

La Alianza Francesa de San Pedro Sula (AF-SPS) anunció que su proyecto Jardins Mika, un arboreto pedagógico y ecológico dedicado a la educación ambiental y la promoción de la biodiversidad, obtuvo una Mención Especial en el concurso internacional Trophées de l'écoresponsabilité du réseau des Alliances Françaises, celebrado en Hangzhou, China.
Durante el Congreso Mundial de las Reservas de Biosfera (Hangzhou, 24 de septiembre de 2025), la Fundación de las Alianzas Francesas y MAB Francia (El Hombre y la Biosfera – UNESCO) revelaron a los proyectos galardonados del certamen, una iniciativa que reconoce acciones ejemplares de sostenibilidad y responsabilidad ambiental dentro de la red global de Alianzas Francesas.
La Mención Especial otorgada al Jardín Mika destaca la originalidad, el impacto social y el valor educativo de un proyecto que una naturaleza, cultura y comunidad en el corazón de San Pedro Sula. La noticia fue recibida con entusiasmo por la Alianza Francesa de San Pedro Sula durante las Jornadas de Gobernanza de las Alianzas Francesas de América Central, realizadas en San José, Costa Rica, los días 30 y 31 de octubre de 2025, con la participación de presidentes, directores de la región y representantes de la Fundación de las Alianzas Francesas.
"Esta distinción nos llena de orgullo porque representa la voz del compromiso ecológico desde Honduras hacia el mundo francófono. El Jardín Mika es mucho más que un espacio verde: es un lugar de aprendizaje, de memoria y de esperanza, que inspira a las nuevas generaciones a reconectarse con la naturaleza", expresó Daphne Pérez Rittenhouse, presidenta de la junta directiva de la Alianza Francesa de San Pedro Sula.
Un espacio educativo y simbólico para la comunidad
Inaugurado en 2024, el Jardín Mika reúne más de 25 especies de plantas locales y no locales, entre árboles frutales, aromáticos y ornamentales, distribuidos en un recorrido sensorial y pedagógico. Uno de sus principales objetivos es sembrar especies que contribuyan a la reducción de la huella de carbono, como coníferas, jacarandas y pinos.
El espacio rinde homenaje a Michael Sowinski, director ejecutivo de la Alianza Francesa de San Pedro Sula entre 2018 y 2023, recordado por su visión humanista y su compromiso con la educación, la cultura y el medioambiente.
Desde su creación, el jardín ha albergado visitas escolares, conferencias y actividades culturales en colaboración con instituciones locales. Su objetivo es fortalecer la conciencia ecológica y ciudadana mediante la educación en francés, la ciencia y el arte.
La francofonía como motor de sostenibilidad
Con este reconocimiento internacional, la Alianza Francesa de San Pedro Sula reafirma su papel como actor cultural, educativo y ecológico en el país. El Jardín Mika simboliza una francofonía responsable y moderna, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con la misión global de la red de Alianzas Francesas: educar, inspirar y actuar por un futuro sostenible.