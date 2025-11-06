FUNDAHRSE distingue a empresas por su responsabilidad social

San Pedro Sula, Honduras

Durante el evento, se reconoció la labor de 83 empresas hondureñas y multinacionales que han destacado por su compromiso con el desarrollo sostenible del país, a través de acciones que fortalecen los ámbitos ambiental, social y económico, promoviendo un modelo de gestión más humano y ético. Adicionalmente, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH) fueron distinguidas como Gremio Socialmente Responsable.

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró la XIX edición del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR) , en una noche de gala realizada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), que reunió a representantes del sector empresarial y organismos nacionales e internacionales.

En esta edición, cuatro nuevas compañías se sumaron al grupo de organizaciones que reciben el distintivo ESR, reflejando el crecimiento constante de la cultura de responsabilidad social en el ámbito empresarial hondureño. Además, dos gremios fueron distinguidos por su compromiso colectivo con la sostenibilidad y la transparencia en sus operaciones.

Las empresas que han sido galardonadas pertenecen a los sectores de: comercio, servicios, agricultura, bienes raíces, industria alimenticia, agroindustria azucarera, banca y seguros, manufactura, transporte y logística, cementeras, energía e hidrocarburo, zona libre, construcción, call center y gestión de residuos, entre otros.

La gala contó con un invitado especial, el señor Alberto Díaz Lobo, miembro fundador de FUNDAHRSE. Es presidente de las empresas del Grupo ETERNA, director de Dinaplast, miembro del Consejo Asesor de la Universidad ZAMORANO. Rotario activo desde 1970 y fue presidente del Club Rotario de San Pedro Sula.

Díaz brindó palabras entorno a la importancia de fortalecer las relaciones sostenibles basadas en la ética, la transparencia y el valor compartido y reconoció que las empresas hondureñas, especialmente las comprometidas con la sostenibilidad, son actores clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

La ceremonia contó con la participación de autoridades nacionales, representantes de organismos empresariales y líderes de FUNDAHRSE, quienes destacaron la importancia de fomentar relaciones sostenibles basadas en la ética, el valor compartido y el impacto positivo en las comunidades.

El presidente de FUNDAHRSE, Mario Faraj, reafirmó el compromiso de la institución con la promoción de buenas prácticas empresariales, señalando que “desde el sector socialmente responsable buscamos crear un país con más oportunidades de desarrollo para todos”. Asimismo, reiteró la adhesión de más de 100 empresas a la Declaratoria Anticorrupción, un esfuerzo conjunto por fortalecer la transparencia en el sector privado.

Durante la gala también se rindió homenaje a J. Roberto Leiva, miembro fundador y exdirector ejecutivo de FUNDAHRSE, por más de dos décadas de liderazgo institucional, impulsando el crecimiento de la organización bajo principios de sostenibilidad y responsabilidad.

Como parte del evento, se reconoció a empresas que alcanzaron una década de mantener el sello ESR y se entregaron distinciones especiales a líderes y colaboradores destacados por su gestión en sostenibilidad y responsabilidad social dentro de sus organizaciones.

Para destacar las experiencias y mejores prácticas de las empresas reconocidas, FUNDAHRSE publicó la Edición Especial del Sello FUNDAHRSE de ESR en colaboración con la revista regional Estrategia & Negocios en su edición impresa y digital, cuyo nombre lleva "Aliados del Crecimiento Integral y Sostenible".

El evento fue transmitido a través de las plataformas digitales de FUNDAHRSE y Campus Televisión, reafirmando el compromiso del sector empresarial con la construcción de un futuro más sostenible para Honduras.