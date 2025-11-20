El Marathón celebra 100 años de fútbol con entrega de homenajes

San Pedro Sula, Honduras

Una noche inolvidable se vivió en el Hotel InterContinental de la Capital Industrial, donde el equipo de fútbol de sus entrañas, el Club Deportivo Marathón, celebró 100 años de identidad, pasión y orgullo.

Con una cena de gala, los directivos del verdolaga compartieron junto a jugadores, cuerpo técnico, exdirectivos, patrocinadores, invitados especiales y leyendas de la institución deportiva, en un encuentro donde la fraternidad y el sentimiento por el club marcaron cada momento.