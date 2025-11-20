El Marathón celebra 100 años de fútbol con entrega de homenajes

Una noche inolvidable se vivió en el Hotel InterContinental de la Capital Industrial, donde el equipo de fútbol de sus entrañas, el Club Deportivo Marathón, celebró 100 años de identidad, pasión y orgullo.
Con una cena de gala, los directivos del verdolaga compartieron junto a jugadores, cuerpo técnico, exdirectivos, patrocinadores, invitados especiales y leyendas de la institución deportiva, en un encuentro donde la fraternidad y el sentimiento por el club marcaron cada momento.
El evento, además de exaltar la historia del Marathón, permitió agradecer a los asistentes con palabras de bienvenida del presidente del club, Orinson Amaya, quien también encabezó la entrega de reconocimientos a quienes han construido la trayectoria del Monstruo Verde.
Un 25 de noviembre de 1925 nació el nueve veces campeón del fútbol hondureño, cuya historia también ha sido forjada por su afición, reconocida por su fidelidad, aliento y amor incondicional a los colores verde, rojo y blanco, representativos del Marathón.