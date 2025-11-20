  1. Inicio
  2. · Sociales

El Marathón celebra 100 años de fútbol con entrega de homenajes

Con una cena de gala y entrega de reconocimientos, directivos, jugadores, cuerpo técnico e invitados especiales celebraron el centenario del histórico Club Deportivo Marathón

El Marathón celebra 100 años de fútbol con entrega de homenajes

Orinson Amaya recibió un reconocimiento por su trayectoria y liderazgo en el Club Deportivo Marathón.

FOTO: CLUB DEPORTIVO MARATHÓN
VER MÁS FOTOS
San Pedro Sula, Honduras

Una noche inolvidable se vivió en el Hotel InterContinental de la Capital Industrial, donde el equipo de fútbol de sus entrañas, el Club Deportivo Marathón, celebró 100 años de identidad, pasión y orgullo.

Con una cena de gala, los directivos del verdolaga compartieron junto a jugadores, cuerpo técnico, exdirectivos, patrocinadores, invitados especiales y leyendas de la institución deportiva, en un encuentro donde la fraternidad y el sentimiento por el club marcaron cada momento.

FUNDAHRSE distingue a empresas por su responsabilidad social

El evento, además de exaltar la historia del Marathón, permitió agradecer a los asistentes con palabras de bienvenida del presidente del club, Orinson Amaya, quien también encabezó la entrega de reconocimientos a quienes han construido la trayectoria del Monstruo Verde.

Un 25 de noviembre de 1925 nació el nueve veces campeón del fútbol hondureño, cuya historia también ha sido forjada por su afición, reconocida por su fidelidad, aliento y amor incondicional a los colores verde, rojo y blanco, representativos del Marathón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias