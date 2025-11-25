Celebran el Día del Psicólogo Hondureño en una elegante fiesta en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Para comenzar, se ofreció un cóctel de bienvenida, mientras la música ambientó el espacio predilecto que dio pie a la toma de fotografías en un stand preparado para ello.

El Colegio de Psicólogos de Honduras - Capítulo Cortés celebró una alegre y fraterna noche en el marco del Día del Psicólogo , realizada en el salón Las Islas del Hotel Copantl. La junta directiva de esta organización gremial compartió la velada con decenas de colegiados, quienes lucieron elegantes y cómodos para la ocasión especial.

El programa inició puntualmente con las palabras de bienvenida de Susan Ocampo, presidenta del Colegio de Psicólogos de Honduras - Capítulo Cortés, quien además de agradecer la presencia de los asistentes, extendió sus felicitaciones por su apasionada labor en la promoción del bienestar emocional, psicológico y social en las distintas áreas de la psicología.

Seguidamente, se destinó un espacio para entregar reconocimientos a la labor de los profesionales en salud mental, acompañados por los sinceros aplausos de los colegas presentes.

La ceremonia continuó con un simbólico brindis, en el que las copas se alzaron por la profesión, el don de servicio y los éxitos alcanzados, así como por el impacto positivo de su trabajo en la sociedad.

Posteriormente, los agasajados compartieron una cena; el ambiente se volvió más ameno y la camaradería se fortaleció en el recinto, que fue testigo de cómo los psicólogos celebraban más que una fecha, un propósito de vida.

Con el estómago lleno, la pista de baile se abrió y la fiesta se apoderó del lugar. El DJ invitó a todos a bailar con sus mezclas, que pronto llenaron el espacio; la energía aumentó y hubo tiempo incluso para diversas actividades lúdicas en las que se entregaron premios a los participantes.