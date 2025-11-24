EIS triunfa en el AASCA Knowledge Bowl 2025

San Pedro Sula, Honduras

La Escuela Internacional Sampedrana (EIS) volvió a consolidarse como una potencia académica en Centroamérica tras destacar de forma sobresaliente en el prestigioso AASCA Knowledge Bowl 2025, celebrado del 17 al 19 de noviembre en las instalaciones de SERAN School.

¿Qué es el AASCA Knowledge Bowl? El AASCA Knowledge Bowl es un torneo académico de alta exigencia que reúne a los colegios más destacados de la región para competir en rondas rápidas de conocimiento general, lógica, literatura, historia, matemáticas, ciencias y actualidad mundial. Fundado hace más de dos décadas, se ha convertido en uno de los espacios más relevantes de excelencia intelectual dentro del sistema educativo centroamericano.

El torneo se desarrolla mediante enfrentamientos directos entre dos equipos, que compiten por responder correctamente preguntas de diversas áreas académicas. Cada encuentro se divide en dos fases: una ronda regular cronometrada de 30 minutos y una lightning round.

Durante la ronda regular, los equipos responden preguntas llamadas toss-ups: el primero en activar el pulsador y contestar correctamente en dos segundos obtiene dos puntos y el derecho a un bonus question valorado en tres puntos. Si un equipo falla un toss-up, la pregunta pasa al contrario para un rebote de un punto. Lo mismo ocurre con los bonus questions.

Al finalizar la ronda regular, se disputa la lightning round, compuesta por cinco preguntas de ritmo acelerado, manteniendo la misma lógica de puntuación. El equipo con mayor puntaje al cierre del tiempo reglamentario y de la ronda relámpago se adjudica la victoria. Este formato premia no solo el dominio académico, sino también la velocidad, la estrategia y la capacidad de mantener la calma bajo presión.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Participación 2025. Este año, el torneo reunió a seis instituciones en la categoría Junior Varsity: SERAN School (Honduras), Escuela Internacional Sampedrana (Honduras), Del Campo School (Honduras), American School of Tegucigalpa (Honduras), Colegio Interamericano de Guatemala (Guatemala), Colegio Internacional de San Salvador (El Salvador). Y siete instituciones en la categoría Varsity: SERAN School (Honduras), Escuela Internacional Sampedrana (Honduras), Del Campo School (Honduras), American School of Tegucigalpa (Honduras), Colegio Interamericano de Guatemala (Guatemala), Saint Augustine Preparatory School (Nicaragua), Colegio Internacional de San Salvador (El Salvador).Por segunda ocasión consecutiva, SERAN School fue sede del torneo.