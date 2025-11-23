Virtus24 celebra su lanzamiento en Honduras con enfoque en innovación tecnológica

San Pedro Sula, Honduras.

Virtus24 presentó su llegada al mercado hondureño durante un encuentro especial celebrado el pasado miércoles en el Copantl Hotel & Convention Center, en el que sus representantes compartieron la visión y filosofía que guía a esta integradora de tecnología enfocada en soluciones B2B.

La empresa ofrece servicios que abarcan hardware, software y consultoría especializada para automatización y transformación digital.

Durante la velada, los anfitriones destacaron la importancia de comprender el déficit tecnológico que enfrentan actualmente muchas compañías. Explicaron que esta brecha responde tanto a factores económicos como culturales que limitan la competitividad empresarial.

“La tecnología no es solo una compra única. Los costos de implementación, personalización, mantenimiento continuo y las actualizaciones constantes requieren un flujo de capital”, destacaron los representantes de Virtus24.

La directora comercial, Tania Paz David, compartió algunas palabras sobre el origen y la identidad de la nueva compañía. “Estamos muy contentos y orgullosos de poder compartir con todos ustedes el origen de esta compañía, Virtus24”, expresó.

Paz David explicó que el nombre proviene del latín virtus, asociado a conceptos como excelencia ética, disciplina, rectitud, justicia, prudencia y nobleza de espíritu.

Señaló que estas cualidades han inspirado el trabajo conjunto entre Marcela Garay y Edgardo Espinal.