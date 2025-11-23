Virtus24 celebra su lanzamiento en Honduras con enfoque en innovación tecnológica

Virtus24 presentó su llegada al mercado hondureño durante un encuentro especial celebrado el pasado miércoles en el Copantl Hotel & Convention Center, en el que sus representantes compartieron la visión y filosofía que guía a esta integradora de tecnología enfocada en soluciones B2B.
La empresa ofrece servicios que abarcan hardware, software y consultoría especializada para automatización y transformación digital.
Durante la velada, los anfitriones destacaron la importancia de comprender el déficit tecnológico que enfrentan actualmente muchas compañías. Explicaron que esta brecha responde tanto a factores económicos como culturales que limitan la competitividad empresarial.
“La tecnología no es solo una compra única. Los costos de implementación, personalización, mantenimiento continuo y las actualizaciones constantes requieren un flujo de capital”, destacaron los representantes de Virtus24.
La directora comercial, Tania Paz David, compartió algunas palabras sobre el origen y la identidad de la nueva compañía. “Estamos muy contentos y orgullosos de poder compartir con todos ustedes el origen de esta compañía, Virtus24”, expresó.
Paz David explicó que el nombre proviene del latín virtus, asociado a conceptos como excelencia ética, disciplina, rectitud, justicia, prudencia y nobleza de espíritu.
Señaló que estas cualidades han inspirado el trabajo conjunto entre Marcela Garay y Edgardo Espinal.
“Deseamos que estas virtudes puedan ser percibidas por cada uno de ustedes, nuestros clientes, amigos y profesionales que conocemos desde hace mucho tiempo, y ante quienes hoy nos presentamos con el deseo de seguir apoyando el desarrollo tecnológico de sus compañías”, afirmó.
De igual forma, describió la misión de la empresa: “Nuestra misión es clara: hacer accesibles las tecnologías más avanzadas y llevar soluciones de automatización que transformen oficinas e industrias, construyendo un futuro más inteligente y eficiente”.
Añadió que la innovación, por sí sola, no tiene impacto sin el talento humano que la impulsa:
“La tecnología por sí sola no marca la diferencia. La verdadera transformación ocurre cuando nuestros ingenieros, técnicos y especialistas aplican su conocimiento con pasión, empatía y compromiso”.
