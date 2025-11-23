Zorzales Film Fest anuncia los premios de los cineastas galardonados

San Pedro Sula

La cuarta edición del Zorzales Film Festival, impulsado por la carrera de Comunicaciones y Publicidad de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), se celebrará el próximo 28 de noviembre en la torre universitaria Jorge Emilio Jaar, donde se realizará una gala abierta al público. Este año, más de 45 producciones audiovisuales participaron en la convocatoria, pero solo 16 proyectos avanzaron a la etapa final y serán evaluados en vivo este viernes por un jurado especializado. Gracias al apoyo de diversos patrocinadores, la organización anunció recientemente los premios económicos destinados a los cineastas galardonados.

Premios

Para esta edición, el festival otorgará premios en efectivo a los proyectos más destacados. En la categoría de cortometraje, el primer lugar recibirá L20,000, el segundo lugar L10,000 y el tercer lugar L5,000. En la categoría de documental, el primer lugar obtendrá L6,000, mientras que para mediometraje se entregarán también L6,000 al primer lugar.

Agradecimiento a los patrocinadores

La entrega de estos reconocimientos no sería posible sin el apoyo de los patrocinadores que confiaron en el proyecto y contribuyeron a fortalecer esta plataforma cinematográfica universitaria. Entre los aliados de esta edición se encuentran: La Prensa, Gold Star, Lazarus & Lazarus, Liora, Bilum y Bees, Old School, Milenio, One Pro, Sycom, Pijumes, Salón Vanidosas, Roberto Conteras, PM Party, Xtreme Twisters, Or Ink Tattoo, Champs HND, Ancla, Sacha Paintings, Papas Locas, Mai Accesorios Joyería, Inversiones Hernández, Car Wash Rivera, Stremify, Sofiás Accesorios, Conafeph, Dreamy Bloom, Amaderú, Ro2 Villanueva, Los Hijos de Morazán y AdsonBoosted.

Zorzales: el único festival de cortometrajes universitario en Honduras