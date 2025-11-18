Zorzales Film Fest anuncia sus 16 finalistas

Mediometraje: “35mm Más Tarde”, dirigido por Raphael Bertrand Delgado.



La historia de Lázaro, un fotógrafo viudo de la costa norte que, a sus más de 60 años, aún sueña con vivir de su arte. Mientras se sostiene con su trabajo como cocinero y las remesas de su hija, intenta convivir con su nieto Brian, un niño de 10 años que apenas lo reconoce como familia. Dos vidas bajo el mismo techo, unidas por la soledad, la distancia emocional y un sueño que se niega a morir.