Zorzales Film Fest anuncia sus 16 finalistas

La convocatoria para participar en esta edición cerró este domingo 9 de noviembre, se recibieron más de 45 producciones: cortometrajes, mediometrajes y documentales producidos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
Documental: “The Gift of Singularity”, dirigido por Manuel Alejandro Erazo Perdomo.Un documental humano, contemplativo y profundamente reflexivo que nos invita a explorar la singularidad de cada persona. A través de entrevistas íntimas y testimonios honestos, distintas voces comparten cómo su forma de ver el mundo construye una identidad única.
Documental: “Realidades Invisibles”, dirigido por Marlon Maradiaga.Este documental nos abre los ojos a la vida de Juan Manuel y Walter Alberto, dos hondureños con discapacidad que cuentan sus experiencias de movilidad en Comayagua. Entre calles que no los consideran, decisiones públicas que nunca llegan y una sociedad que aún debe aprender empatía, su historia revela los retos diarios que muchos prefieren no ver.
Documental: “Juan, El Discípulo Amado del Pueblo”, codirigido por Johan Isaac Mejía.A un año del martirio de Juan López, su comunidad sigue levantando su nombre, su memoria y su causa. Este documental recoge la fuerza de un pueblo que no olvida, que honra su lucha y que continúa exigiendo justicia con dignidad y determinación.
Documental: “Konstanze”, dirigido por David Andonie.Un retrato íntimo y poderoso de una mujer que mira hacia atrás para sanar hacia adelante. A través de su propia voz, el documental nos lleva por los caminos de la memoria, el trauma y la búsqueda de significado tras una infancia marcada por una separación forzada.
Mediometraje: “Decí Algo”, dirigido por Allisson Alejandra Castellanos Zúniga.La historia de Nataly y Joel, una pareja universitaria que, tras cuatro años y medio juntos, llega a un punto crítico de su relación. Una conversación pendiente, un automóvil como escenario y dos jóvenes enfrentándose a lo inevitable: decir lo que duele, lo que importa... o callar para siempre.
Mediometraje: “Sueños de Plié”, dirigido por Francisco Antonio Ayala Paz.En el corazón del campo hondureño, Ronal descubre un sueño que parece imposible: el ballet. Mientras su padre, un obrero de pensamiento tradicional, desea verlo seguir el camino agrícola de la familia, el niño enfrenta una decisión que marcará su vida: ¿escuchar su pasión o cumplir las expectativas que otros tienen para él?
Mediometraje: “35mm Más Tarde”, dirigido por Raphael Bertrand Delgado.La historia de Lázaro, un fotógrafo viudo de la costa norte que, a sus más de 60 años, aún sueña con vivir de su arte. Mientras se sostiene con su trabajo como cocinero y las remesas de su hija, intenta convivir con su nieto Brian, un niño de 10 años que apenas lo reconoce como familia. Dos vidas bajo el mismo techo, unidas por la soledad, la distancia emocional y un sueño que se niega a morir.
Mediometraje: “La Fuente”, dirigido por Jessica Guifarro.En una ciudad donde el agua escasea, existe una calle donde el vital líquido corre sin explicación. ¿De dónde viene? ¿A quién pertenece?“La Fuente” es un poema visual sobre Tegucigalpa, una ciudad cuyas historias se escurren entre sus avenidas, revelando contrastes, preguntas y realidades que pocos quieren ver.
Cortometraje: “86 (Ochenta y Seis)”, dirigido por Josue David Bardales Jule.En un país marcado por la corrupción, este cortometraje nos sumerge en un juicio explosivo entre un ministro acusado de tráfico de influencias y un fiscal decidido a desenmascararlo. Intrigas, manipulación y secretos oscuros llenan cada testimonio, acercándonos a una verdad que podría cambiarlo todo.
Cortometraje: “Bajo Régimen”, dirigido por Mariangel Nicole Frazer Martínez.Entre golpes, silencios y confesiones forzadas, la frontera entre verdugo y víctima se vuelve casi invisible. En un país que parece estar en guerra consigo mismo, este cortometraje expone su rostro más oscuro... y el precio humano que deja a su paso.
Cortometraje: “Señas”, del productor ejecutivo Javier Enrique Lagos Cardona.Un chico se enamora a primera vista en un café, pero cuando intenta hablar con la chica, no recibe ni una palabra. Lo que inicia como un coqueteo inocente se transforma en una lección inesperada, llena de humanidad, descubrimiento y nuevas formas de comunicarse.
Cortometraje: “OCHO”, dirigido por Nohemy Archila Cáceres.Luz es interrogada tras el hallazgo del calcetín de una menor en su carro.Lo que inicia como una simple pregunta se transforma en una espiral de confusión, negación y desesperación.A cada minuto, la presión aumenta... y el secreto que ha guardado por tanto tiempo está a punto de salir a la luz
Cortometraje: “EVA”, dirigido por Marcela Rodas.En medio de la rutina universitaria, Eva, una joven transgénero que suele pasar desapercibida, encuentra un giro inesperado en su vida cuando una simple pregunta le devuelve algo invaluable: su voz y su dignidad.
Cortometraje: “La Insensata”, dirigido por Daniela María Viana.Después de una ruptura dolorosa, una joven busca alivio en lo oculto junto a sus amigas.Lo que inicia como un ritual para sanar el corazón roto se convierte en una tragedia anunciada...Porque a veces, la fe ciega en el amor y la desesperación por dejar ir nos empujan hacia lo inevitable.
El Zorzales Film Festival, organizado por la carrera de Comunicaciones y Publicidad de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), celebrará su cuarta edición el próximo 28 de noviembre a las 7:00 p, m. en la torre universitaria Jorge Emilio Jaar, con una gran gala abierta al público.